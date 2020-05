Já ninguém terá dúvidas de que este será um verão atípico. Com muitas fronteiras fechadas e poucos aviões no ar, somos convidados a olhar para dentro. É impossível não lembrar o slogan dos anos 90 "Vá Para Fora Cá Dentro" e como ele andou de boca em boca. Agora, ele vai direto ao coração: é preciso reconstruir um País e um setor da economia que está a ser uma das principais vítimas da Covid-19. Como verá nas próximas páginas, não será difícil: viajar pelo País nunca foi tão bom. E nem sequer é caro: para melhor consulta da lista, saiba que, em todos os casos, os preços são referentes a uma noite para duas pessoas.Monte Oliva, OlhãoEste agroturismo em Santo Estêvão fica num pico montanhoso da serra do Caldeirão, a 25 km de Olhão. Ótimo para quem quer escapar ao Algarve massificado, tem sete quartos (de bom gosto) com kitchenette e amplos jardins. €70A Pausa, AlvorEsta vivenda de 400 m2 tem jardim, campo de jogos, piscina, cinco quartos duplos e outros dois com duas camas, três salas e fica a 1,4 km da praia. Só podendo alugá-la inteira, saiba que cabem nove pessoas à vontade. €62Cabaninhas da Ermida, Terras de BouroEstes bungalows ficam na aldeia da Ermida, no Gerês, junto às cascatas do Tahiti e do Arado, e têm piscina, bar e restaurante. Para lá chegar leve um quatro rodas - o acesso é íngreme e em terra batida. €35 (mínimo duas noites)