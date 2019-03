Estivemos nas ondas da Nazaré à pendura de Garrett McNamara

A carregar o vídeo ...

Cair da mota de água conduzida por Garrett McNamara no momento em que estávamos precisamente por cima do canhão da Nazaré – o ponto à frente do farol onde se formam as famosas ondas de 30 metros – não fazia parte do programa, mas o lendário surfista de ondas gigantes não poderia adivinhar que a câmara GoPro que eu segurava na mão esquerda me iria atrapalhar na hora de voltar a subir para a mota, depois de uma sessão a rasgar ondas agarrado ao sled, que é como chamam à plataforma de recolha e salvamento de surfistas acoplada à traseira destes veículos como um reboque (na prática, uma prancha com pegas).

