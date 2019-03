Espanha boa e barata: 10 guias de viagem para as mini-férias

Muitos dizem que a Galiza é uma extensão de Portugal. As línguas que partilhamos, com cantares diferentes que deixam uma música persistente no ar, são a ponte de entendimento de duas margens separadas a litoral pelo rio Minho. Atravessá-lo é missão possível graças ao ferryboat Santa Rita, em Caminha (€1,50/passageiro; €3,50 automóvel de 5 lugares) ou à ponte de ferro antiga de Valença.Os mais apressados podem optar pela autoestrada até à Corunha e, nesse percurso, ainda poderão parar em Vigo, sempre com bons restaurantes de peixe junto ao mercado O Berbés, na hospitaleira Pontevedra, com o seu centro histórico cheio de movimento graças ao comércio tradicional, bares e restaurantes, ou em Santiago de Compostela e na sua belíssima Catedral.

