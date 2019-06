É bastante comum as pessoas gerarem expectativas irrealistas ao tomarem as suas resoluções de Ano Novo, o que é muito provavelmente o que mais contribui para que a maioria delas não se concretize – acima de 90%, segundo uma investigação da Universidade de Scranton.

Portanto, este ano, por que não focar-se em melhorar apenas uma dessas áreas? A das viagens, assegurando-se de que viaja bem.

"Tirar férias é essencial ao nosso bem-estar", afirma Penny Zenker, formadora técnica de estratégia pessoal e corporativa. "Para se ser criativo, pensar estrategicamente e criar equilíbrios na nossa vida, temos de desligar das nossas actividades quotidianas."

Tendo isto em mente, eis aqui três formas de retirar o máximo partido das suas viagens de 2019.

— Tire mais dias de férias

É importante recordar que os dias de férias fazem normalmente parte da compensação de uma pessoa, mas o ónus de as tirar assenta inteiramente sobre os seus ombros. (Um estudo elaborado pela GfK-Oxford Economics revelou que 52% dos trabalhadores norte-americanos tinham férias vencidas ao terminar o ano de 2017, o que equivale a 705 milhões de dias de férias não gozados por ano).

"No momento da contratação, o trabalhador aceita os termos das férias, que normalmente consistem na definição da sua duração, mas não da altura em que devem ser tiradas", explica Holly Weeks, consultora de comunicação e professora na Harvard Kennedy School. "O momento das férias geralmente não faz parte do acordo e é deixado à preferência e discrição do empregado, tomando em consideração as necessidades do empregador, por uma questão de cortesia."

Há coisas que se podem fazer para tornar o processo mais fácil para todos os envolvidos.

Faça os seus planos com antecedência, para poder avisar o mais cedo possível, e tendo em consideração as épocas do ano mais movimentadas para a empresa onde trabalha e para os seus colegas de equipa. Pondere também a ideia de organizar um almoço de planeamento de férias ou um calendário partilhado com os seus colegas para evitar potenciais conflitos com sobreposições de datas.

Quando apresentar o pedido ao seu chefe ou patrão, trate o assunto com o mesmo respeito com que abordaria qualquer outro assunto importante de trabalho.

"Eu não pediria desculpa pela decisão tomada", disse Weeks. "Respeitá-la-ia como sendo igualmente importante e valiosa, da mesma forma que respeitaria uma decisão de negócio que tivesse tomado após cuidadosa reflexão."

— Amenize a lista de coisas-a-fazer

"Considero que uma das coisas que mais destrói qualquer diversão quando viajamos é obrigarmo-nos a cumprir uma agenda diária rigorosa", afirmou Kayla Matthews, perita em produtividade e tecnologia.

Infelizmente, no entanto, as viagens não se planeiam a si próprias (a menos que você contrate alguém que faça o plano por si). Mas é possível atingir um meio termo, em que se mantém uma logística sólida ainda que deixando espaço à espontaneidade.

"As listas de verificação sem dúvida ajudam quanto aos principais componentes das viagens: voos, hotéis, aluguer de automóveis, bilhetes e reservas. Quanto às técnicas de organização, diria que pessoas diferentes têm diferentes níveis de conforto no que toca a planos e horários", disse Laura Vanderkam, perita em gestão de tempo e autora do livro Off the Clock: Feel Less Busy While Getting More Done.

Para a viagem em si, Vanderkam sugere que se planeie uma actividade principal para cada dia, especialmente se se viajar em grupo. "As pessoas que gostam de planos e horários provavelmente ficarão satisfeitas se souberem que têm uma coisa gira marcada para o dia – podendo, nas restantes horas, deixar-se ir ao sabor das apetências. As pessoas que gostam de ser espontâneas, ficarão aliviadas por haver apenas uma actividade programada", concluiu Vanderkam.

— Menos stress no fazer das malas

Você é dos que insiste em não despachar a sua bagagem para o porão? Talvez esteja na altura de se deixar disso e poupar-se a algum stress.

"Sim, ser travado e obrigado a despachar a bagagem no portão de embarque pode ser um pequeno incómodo, mas normalmente a sua mala é levada à mão e colocada na frente do porão, o que significa que, muitas vezes, é a primeira a sair quando o avião é descarregado", afirmou Kit Dillon, editor da Wirecutter, a empresa do New York Times que faz a análise de produtos e serviços. "Na realidade, isto não acrescenta assim tanto tempo à sua viagem, a não ser que precise de fazer um voo de ligação."

Se estiver pronto a dar este salto, ofereça a si próprio uma mala de viagem do novo tipo pensado para o despacho no portão de embarque. Para a maioria dos viajantes, Dillon recomenda uma Elite Expandable Spinner Suiter de 25 polegadas, da Travelpro. É uma mala que consegue conter roupas suficientes para duas semanas, é esguia e resistente e vem com uma garantia vitalícia.



