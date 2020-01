De Lisboa a Sófia sem pôr os pés num aeroporto

Viajar não é, necessariamente, o mesmo que "ir a um lugar". A viagem deve ser, por si só, um conceito mais abrangente, facilmente convertível numa categoria própria que não se deve resumir ao tal meio necessário para chegar a um destino.

Não é por acaso que a aventura começa quando colocamos a mochila às costas após fechar a porta de casa e só acaba quando a pousamos novamente no quarto, no regresso. E se dispensarmos o avião – ainda que não seja por motivos que levem a jovem Greta de volta às aulas – a viagem, para o bem e para o mal, tem um potencial enorme para se tornar inesquecível. Especialmente, quando o destino são os Balcãs.

Sempre que planeio uma viagem à região, é comum ouvir a mesma meia dúzia de questões – porque vais de carro? Vais sozinho ou acompanhado? Vais parar onde? Por que é que gostas tanto dos Balcãs? Não tens medo? – às quais me apetece responder citando Ewan Macgregor, em Trainspotting: "The reasons? There are no reasons…who needs reasons when you got heroin?" (substituímos heroína por "Kusturica lifestyle").

A verdade é que no destino há pessoas que nos acolhem quando ficamos sem quarto para pernoitar ou que – após um pedido de informação sobre um sítio para comer – nos levam até à porta do seu restaurante favorito e, se este estiver fechado, acompanham-nos até à porta de outro dos seus favoritos, tudo isto sem pedir rigorosamente nada em troca. Porque as pessoas têm um sentido de humor tão negro que calariam, de imediato, o Rui Sinel de Cordes num «roast» (até porque também têm bastante mais piada do que ele); porque são simultaneamente brutos e atenciosos; porque, de repente, no meio de uma estrada de montanha, aparece um bêbado, que tem como par de dança a sua garrafa de Rakija; porque nos transportes públicos quando as pessoas se estão a queixar das condições de vida e nos perguntam de onde somos e dizemos que vimos de Portugal nos respondem com um ar penoso "Coitados, vocês ainda estão pior do que nós"; porque as capitais dos países dos Balcãs têm uma vida tão própria que conseguem meter grandes capitais europeias no bolso.



E, mesmo quando nos tentam enganar, seja no táxi, no troco do restaurante, quando nos extorquem dinheiro na fronteira (onde ainda conseguimos ver placas a anunciar a chegada à Jugoslávia), ou quando proferem alguns dos insultos mais agressivos que alguma vez ouvi (coisas como "que se f*** o sol" são consideradas suaves), no fim, mesmo com má cara, é possível imaginar o sorriso infantil daquela pessoa ao chegar a casa e ao contar a estória da sua interacção com "o" estrangeiro, ou a pose gabarolas, à mesa num bar, a contar a mesma estória aos seus amigos. Porque os Balcãs são uma terra de contradições, onde há mesmo o gato preto e o gato branco, onde podemos interagir com pessoas com uma cultura e hábitos fascinantes e ao mesmo tempo ser surpreendidos pelas pessoas mais fúteis que parecem ter saído naquele momento de um teledisco de Chalga ou Turbo Folk (imaginem uma Ana Malhoa, bastante mais bonita, com muito menos tatuagens, com mais meio metro e muito mais «bling bling»). Não é por acaso que Ceca é uma das mais admiradas cantoras dos Balcãs…de todos os Balcãs…

Por isso, e respondendo às questões "porque vais de carro? Vais sozinho ou acompanhado? Vais parar onde? Por que é que gostas tanto dos Balcãs? Não tens medo?": vou de carro porque a viagem pode ser tão importante como o destino; sozinho ou acompanhado pouco interessa; a resposta à terceira questão está descrita no parágrafo anterior (ainda que omita algumas) e não tenho medo rigorosamente nenhum. Fica assim, uma questão por responder: "Vais parar onde?".

E é aqui que a viagem começa a ser planeada, até porque depende do destino: a rota será diferente consoante se pretenda ir até Belgrado, por exemplo, ou até Sófia. Se em oitenta e pouco já os Xutos cantavam que de Lisboa a Bragança eram 9 horas de distância, em dois mil e qualquer coisa, até Sófia, são muito mais.

Lisboa-Barcelona (Homenagem ao Johnny Camionista)

Partindo do pressuposto que numa viagem destas não há grandes pressas (ainda que o tempo não seja ilimitado), para primeira paragem após a saída de Lisboa sugere-se Barcelona. A cidade tem uma oferta ampla no que respeita a alojamento e a comida. Para quem gosta daquilo que preconceituosamente designaremos como "comida amarela" (a mais típica cozinha espanhola), as opções são incontáveis.



Do mesmo modo, facilmente se encontram inúmeros e bons exemplos da gastronomia Catalã, menos amarela do que a de raiz castelhana. Sugere-se, no entanto, para os menos fãs da gastronomia de "nuestros hermanos" (uma pequena curiosidade: os polacos e os russos também são considerados povos irmãos, sendo que os polacos, para este efeito, têm uma expressão singular: "sim, os russos são nossos irmãos…porque a família não se escolhe"), ou para quem não quer tomar partido na contenda Espanha vs. Catalunha, uma ida a um restaurante mexicano, chileno, argentino, venezuelano ou colombiano: excelentes opções e em barda. E, ficando em Barcelona, vale a pena ir até ao Bairro Gótico beber um copo à noite.

Barcelona – Itália (Génova ou Civitavecchia? Eis a questão)

E porque há que dar corda aos sapatos, o dia a seguir à chegada é perfeito para ser também o dia de partida.

Para quem tem um gosto peculiar para "papar km" a conduzir, a receita é simples: ir em direcção a Génova. Os pontos altos do trajecto: a travessia dos Pirinéus (dá para evitar a autoestrada e ir percorrer as estradas de montanha), a chegada à Riviera Francesa e o caminho entre o Mónaco e Génova, sempre junto à costa. Mas para quem já fez este percurso, ou pretende guardá-lo para uma viagem futura, a melhor solução é apanhar um ferry em Barcelona até Génova ou Civitavecchia. E aqui, apreciem o tratamento do pessoal da companhia de ferry, porque apesar de ser a mesma na Catalunha – Itália e Itália – Grécia, a partir de Itália, o nível da qualidade de serviço e simpatia tende a decrescer.



A viagem de ferry faz-se durante a noite. Aliás, essa é uma das melhores dicas para quem pretende fazer este tipo de viagens: economiza tempo e dinheiro. A embarcação, além de 2 bares interiores e um exterior, junto à piscina, dispõe de um casino, espaço para crianças, canil, dois restaurantes e sala de jogos. Em termos de alojamento, também há para todos os gostos: desde uma cadeira numa sala tipo cinema, passando por cabines interiores e exteriores, com lotação para uma ou até quatro pessoas.



A escolha por Civitavecchia (absolutamente pessoal) deve-se ao facto de ser uma pequena cidade portuária perto de Roma, com um encanto particular (muito bem conservada e com poucos turistas), sendo que é lá a casa da melhor pizza que alguma vez experimentei (e de longe…): Pizzeria Del Ghetto; fora dos circuitos turísticos, ninguém fala outra língua que não o italiano e dispõe de apenas uma variedade de pizza (margherita, mas se se pedir com jeitinho, a uma das metades acrescentam anchovas). O preço é absurdamente barato, e a pizza dá para quatro pessoas absolutamente famintas.

Itália, de costa a costa

Chegados a Itália, depois de atestar o bandulho com tudo a que se tem direito, é seguir viagem até à costa adriática. Se a pernoita foi em Génova, aconselha-se, como porto de partida para a Grécia, Veneza ou Ancona (sendo que esta segunda opção, apesar de implicar um pouco mais de km, permite uma viagem de barco mais curta durante o período nocturno). De Civitavecchia, Ancona ou Bari são os destinos mais racionais, sendo que, no caminho para Bari, por exemplo, pode fazer-se uma «pit stop» em Anzio, Terracina ou Fórmias, e ainda chegar a tempo de apanhar o barco por volta da hora de jantar.

Bari-Igoumenitsa (a escolha inteligente)

Convém notar que, tal como foi supra advertido, no que respeita a transportes de barco e horários, em Itália e na Grécia, tudo é mais relativo e o inglês é, a partir de certo ponto, um bem cada vez mais raro (e sim, português e italiano, apesar da matriz latina, pouco têm a ver, por isso, poupem-se ao ridículo de achar que comunicam perfeitamente em italiano), o que pode provocar algumas tensões e muito gesticular.



A solução é simples: estando em viagem, aceitar o que vier…no fim, tudo se resolverá. De um modo geral, os ferry são mais pequenos do que os que fazem a travessia entre Catalunha e Itália mas, mais bar, menos bar; mais loja free shop, menos loja free shop, as condições são semelhantes. A duração da viagem é menor e, reitera-se, a melhor solução é fazer o trajecto durante a noite. Esta é a lição mais importante.

Grécia-Sófia (no escape from the balkan)

Em Igoumenitsa, começa a parte mais divertida da viagem. O Inglês já não é um bem que escasseia; de repente, tornou-se numa pedra preciosa. Bem-vindos ao alfabeto grego, onde o ómega e o alfa estão ao seu dispor para uma tradução por semelhanças. Há quem diga que os gregos, curiosamente, estão próximos de ser uma versão áspera (ou abrutalhada) dos portugueses. Talvez a verdade não esteja muito longe mas uma coisa é certa: é gente que se esforça para ajudar e comunicar. Preparem-se para pagar portagem de 20 km em 20 km em parte do trajecto, além de atravessar um parque natural onde as advertências relativas a ursos abundam e as áreas de serviço escasseiam.

Fronteira atravessada e "Velcome to Vulgária", diz o guarda fronteiriço com um sorriso de orelha a orelha. Pergunto onde se pode comprar o dístico para as portagens e ele responde-me "straite aéd, tu quilomitéres, in da Shell bombe". Primeira paragem no cenário «hardcore balkan»: esperar 15 minutos para que uma jovem de 1,80m, com uma cabeleira de fazer inveja a Rapunzel, com um vestido revelador em padrão tigre, peça individualmente o café, depois as pastilhas, depois a água, depois …, depois. E porque não chamar a atenção? Porque ao seu lado está um armário de 2 m de comprimento por 1,50 m de largura, cabeça rapada que só precisa de um pretexto…A seguir à espera, pergunto ao rapaz da bomba se me pode vender o dístico. Ele ri-se, claramente em tom de gozo, e aponta para uma máquina, junto à porta. E essa nem é a parte divertida. A parte divertida tem a ver com o facto de, para chegar a Sófia, haver apenas um percurso com pouco mais de 100 km de autoestrada, com piso abatido pelos camiões, muitas vezes em obras e só com uma faixa, onde os taxistas se divertem a ultrapassar pela berma, apesar de nós próprios irmos em excesso de velocidade. Ah sim, caso pretendam conduzir na Bulgária duas advertências: aquela gente tem um desejo de morte mal resolvido e cuidado a reclamar com os outros condutores. Sobrevivendo ao percurso, chegados a Sófia, é aparcar o carro e aproveitar.

Escusado será dizer que esta é uma viagem perfeita para fazer com amigos ou sozinho. Mas chegados lá, um apelo: comportem-se e não me lixem os Balcãs. De qualquer forma, se não se souberem comportar, não há problema: tanto poderá acontecer a polícia fazer uso excessivo da força para vos pôr no lugar (e isso é quase garantido), como chatearem um mafioso e subsequentemente terem uma rede de traficantes a mandar-vos para um país do Golfo ou algo assim, via Turquia, e nunca mais ninguém vos põe a vista em cima. É que como diz a canção dos Dubioza Kolective "Dont believe the hype I never beat my wife/ I m not a macho man who would stab you with a knife/ I live by your rules every single day/ But some things are written in my DNA/ But when I taste rakija/ In my head anarchia/ Back to original shape/ Just cannot escape from Balkan". E para quem prova os Balcãs sabe que aquilo se entranha e é difícil não querer regressar.

Onde ficar

Barcelona: em Barcelona qualquer alojamento local ou hotel, desde que relativamente central ou próximo do porto serve o propósito de uma estadia curta. Cuidado com os preços inflacionados.

Civitavecchia: O B&B Colours ou o Hotel De La Ville são centrais o suficiente, e igualmente próximos do porto, ficando a escolha a depender do tipo de experiência que se pretende. No primeiro caso, um ambiente mais descontraído com um salão partilhado.

Sófia: o alojamento local é uma opção segura. A evitar zonas periféricas ao centro. Em termos de hotelaria, a oferta também é bastante variada e com preços razoáveis. O atendimento, porém, nem sempre é o mais simpático.

Onde comer

Barcelona: O Costa Pacífico é, ao contrário, da maioria dos restaurantes mexicanos um espaço que se dedica ao peixe e aos mariscos. A Margarita de Goiaba é viciante.

Civitavecchia: Não se coloca sequer a hipótese de outro local que não seja a Pizzeria Del Ghetto.

Sófia: Em Sofia os Khebabs são óptimos, muito devido à influência turca mas, de um modo geral, as ofertas são variadas e muito em conta. Para um espaço saudosista, pré queda do muro de Berlim, com refeições próximas da perfeição, o Raketa Rakia Bar.

Barcos: aconselha-se uma pesquisa nos vários motores de busca, sendo que a companhia Grimaldi tem ofertas diversificadas e frequentes, tanto para a travessia do Mediterrâneo entre Catalunha e Itália como entre Itália e Grécia.