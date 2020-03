Bulgária: sempre a surpresa

A Bulgária sempre foi a nação dos Balcãs sobre a qual menos coisas soube. Kusturica era jugoslavo (sérvio-bósnio, para os politicamente corretos) e durante muitos anos o meu fascínio pela região foi sustentado nas histórias das ex-repúblicas jugoslavas.Mal sabia que a Macedónia, historicamente, era parte da Bulgária e que essa reivindicação territorial e cultural foi o que motivou os búlgaros a alinharem com as tropas do eixo na II Guerra Mundial. Aliás Skopje foi, em tempos, a capital da Bulgária. Ora, os macedónios reivindicam parte da história búlgara como sendo sua, o que perturba os búlgaros, ainda que o escondam com piadas. Sobre a origem da língua macedónia existem no anedotário popular da Bulgária duas respostas: "É búlgaro datilografado numa máquina de escrever sérvia" ou "é uma coleção de erros gramaticais búlgaros".Escolhas geopolíticas erradas à parte, o pós-II Guerra Mundial foi um período particularmente interessante na história deste país dos Balcãs, ainda que o motor dessa realidade tenha sido o regime socialista de inspiração soviética.Dimitrovgrad tem tudo para ser o sonho molhado de um membro do Comité Central do PCP. Anunciada a sua criação em 1947 por Giorgi Dimitrov (então líder da República Popular da Bulgária), foi construída a partir da fusão de três povoações: Rakovski, Mariyno and Chernokonyovo.A arquitetura original da cidade é uma homenagem ao estilo soviético ou "Barroco Estalinista", de feições grandiosas e é um monumento vivo ao planeamento urbano: avenidas largas, edifícios devidamente enquadrados, com espaços de socialização e parques urbanos. É de resto, considerada a cidade "mais verde" da Bulgária. A mão de obra que construiu Dimitrovgrad, a cidade dos sonhos, como foi designada em tempos, era constituída, na esmagadora maioria, por jovens voluntários que doaram a força de trabalho para construir uma cidade nova, que almejava ser o centro industrial do país. Afastados do ideal político subjacente à construção de Dimitrovgrad, muitos desses "jovens" ainda habitam a cidade hoje em dia (a maioria a rondar os 90 anos) e é com orgulho que percorrem as "suas" ruas.No entanto, tal como a maioria da realidade na Bulgária, esta cidade é feita de paradoxos. Se é verdade que é o expoente máximo da utopia socialista, é também o berço da Chalga. Não deixa de ser surpreendente que Dimitrovgrad - construída como uma homenagem ao trabalho comunitário, idealismo, entusiasmo e à moralidade severa - seja a cidade onde aquele género musical foi "criado", a partir dos fins da década de 80: a Chalga assenta na santíssima trindade da música brega - dinheiro, carros e mulheres. De Dimitrovgrad para o mundo, tornou-se no género musical por excelência dos Balcãs e deu origem a uma cultura específica de "Bling bling" associado a outros fenómenos menos lícitos. No centro da cidade, lá está o clube mais icónico deste movimento: Planeta Payner.Para lá de ser uma fiel representação do ideal comunista e a Meca da Chalga, Dimitrovgrad é, também, a cidade onde, desde o início dos anos 90, semanalmente (de 6ª a domingo), se realiza o maior mercado dos Balcãs. Ali há de tudo, apesar de a comida merecer destaque: mais de 30 locais para comer as iguarias dos Balcãs, turcas e até russas.Um dos locais com particular interesse são os chamados Retro Apartments, adquiridos pelo Museu Penyo Penev (em homenagem ao jovem poeta búlgaro que integrou as brigadas de pioneiros que construíram a cidade e que mais tarde se suicidaria desencantado com o rumo dos ideais socialistas), decorados de forma semelhante à que uma família de Dimitrovgrad faria nas décadas de 50 a 80. O Museu de História da cidade também vale a pena.Momchilgrad pouco ou nada tem a ver com a realidade de Dimitrovgrad. É uma cidade pequena, no Sul da Bulgária, onde toda a gente se conhece e cuja maioria da população é turca. Há igrejas ortodoxas, há mesquitas, há sacerdotes e Hodjas, há turcos e eslavos. O que não é de todo percetível são rivalidades étnicas ou religiosas. As pessoas socializam sem disputa ou conflito. Nota-se que as tradições religiosas são distintas e vividas apenas pelos seus praticantes, mas não só há abertura para a partilha e para a celebração de uma efeméride como é normal que aconteça.Não é de estranhar que em Momchilgrad a gastronomia e os produtos turcos façam parte do quotidiano da cidade. No entanto, foi em Momchilgrad que tive a possibilidade de contactar de forma mais próxima com a cozinha búlgara em modo caseiro: banitsa (uma massa com sirene, o queijo nacional), kufte (próximo de uns mini hambúrgueres com um tempero próprio) e bob chorba (uma sopa de feijão, com cebola, tomate e cenouras) foram o meu repasto durante um par de dias. Momchilgrad fez-me sentir como um verdadeiro pioneiro: aquela sensação de que fui o primeiro turista português naquela cidade.Não muito longe de Momchilgrad, vale a pena a visita a Tatul onde foram descobertos vestígios arqueológicos de um santuário Trácio, ligado ao culto de Orfeu, e a Perperikon, o maior conjunto de monumentos megalíticos dos Balcãs.A melhor forma de descrever esta cidade balnear passa por compará-la a Lagos ou Albufeira, substituindo os turistas britânicos por russos. Apesar disso, a cidade tem uma marginal bonita, com edifícios do princípio do século XX e uma rua pedonal com comércio. Numa ruela perpendicular comi as melhores panquecas.Perto de Burgas algumas das icónicas praias do mar Negro (que competem com a região circundante a Varna, mais a norte): Sunny Beach, ideal para quem gosta de confusão e festas e não tem problemas de ver o seu espaço axial invadido; Kraimorie é outra das praias a considerar, longe da confusão de Sunny Beach, bem como a alternativa mais hipster que é Gradina, Apesar de tudo, Sozopol é a escolha acertada para quem quer fugir um pouco da massificação.Na verdade, Kraimorie foi um dos pontos altos da viagem. Não pela praia mas pela possibilidade de me estrear numa cerimónia matrimonial dos Balcãs: além de uns passos específicos para as canções tradicionais, é também costume, no fim da cerimónia, os noivos, de costas voltadas, partirem uma espécie de pão: quem ficar com a maior parte, passa a ser cabeça de casal. Lá, tal como cá, os casamentos são movidos a álcool e há que ter em atenção que a Rakia pode ser traiçoeira.De volta a Burgas, valeu um dia de descanso para curar a ressaca e aventurar-me pelas ruas da cidade. A oferta gastronómica é variada e, de um modo geral, de qualidade, mas uma das mais importantes lições a reter relativamente ao Balcãs é ficarmo-nos pelos pratos de carne ou saladas. Ainda que nas regiões costeiras haja peixe e marisco, como português confesso que não fiquei fascinado com a forma como eram confecionados.Outra das coisas que continua a impressionar naquela região é que, sendo balnear, apresenta preços competitivos na hotelaria, restauração e até nos transportes (no táxi convém acertar o preço previamente) e uma vantagem: as águas do mar Negro são quentes, pelo menos quando comparadas com a temperatura da água na costa portuguesa.