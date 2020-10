É mais uma razão para visitar o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, obra-prima do gótico, inscrita desde 1983 na lista do Património Mundial da Humanidade da UNESCO: a partir de 15 de outubro, em paralelo com o Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, a iniciar uma grande campanha de restauro dos Painéis de São Vicente, atribuídos ao pintor Nuno Gonçalves, estará exposta no mosteiro grande parte do trabalho analítico do genial Almada, em torno desta obra maior da pintura europeia do século XV.De acordo com Almada Negreiros, cujos 50 anos da morte se assinalaram em 2020, esta obra-prima descoberta no fim do século XIX e inicialmente apresentada em dois trípticos, provinha de um único retábulo, formado por 15 painéis, que teria sido projetado para a Capela do Fundador no Mosteiro da Batalha.Para reforçar a sua tese, o artista produziu vários trabalhos visuais, apoiados num entendimento global da obra de arte (que acreditava estar submetida a um conhecimento geométrico a que chamou Cânone), que podem ser vistos até 10 de janeiro de 2021 no museu lisboeta, onde se encontram os painéis - hoje expostos segundo a análise de Almada da perspetiva do seu pavimento de ladrilhos, a fazer adivinhar a conjugação com os do mosteiro -, e também no Mosteiro da Batalha, nascido de uma promessa do Rei D. João I a Nossa Senhora, agradecendo a vitória dos portugueses, comandados por D. Nuno Álvares Pereira, sobre os espanhóis, em Aljubarrota, a 14 de agosto de 1385, véspera do Dia da Assunção da Virgem.Símbolo da independência nacional, periclitante durante a crise de 1383-85, o Mosteiro da Batalha levou mais de 150 anos a ficar completo e é um monumento único do estilo gótico flamejante, idealizado por um dos maiores estaleiros de arquitetura que Portugal conheceu e que atravessou várias gerações - desde o seu mestre fundador, Afonso Domingues (1388-1402), passando pelo genial Huguet (1402-1438) e culminando no caprichoso Mateus Fernandes (no início do século XVI), que ali estreou o "estilo manuelino" que viria a influenciar toda a arte pública nacional.No interior, que vale muito a pena visitar, destaca-se a Capela do Fundador, os dois claustros com dependências anexas e panteões reais, a igreja, a Sala do Capítulo, de impressionante abóbada e admiráveis vitrais medievais, e especialmente as célebres Capelas Imperfeitas, profusamente decoradas em diferentes estilos, representando a Cidade Celeste segundo a fé dos frades dominicanos, e criadas para servirem de panteão dos reis e príncipes da Dinastia de Avis - está lá o túmulo de D. Duarte.