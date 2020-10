A STAY HOTELS convida-o a passear pelo País

Porto, Lisboa, Évora, Guimarães, Faro, Coimbra e Torres Vedras: tome nota destas cidades. É num destes destinos que poderá encontrar um hotel da chancela STAY para gozar da mais recente promoção do grupo. Entre 20 de outubro e 31 de janeiro do próximo ano a STAY HOTELS tem à disposição um voucher de cinco noites pelo preço de €125 que pode ser descontado em vários momentos.

Tanto poderá gozar do voucher em cinco noites seguidas no mesmo hotel, como fragmentá-lo por diferentes destinos, em períodos distintos. Se o seu plano passar por umas férias em família ou com amigos, então poderá reservar até cinco quartos com o mesmo voucher num ou mais dias. Segundo Jorge Bastos, Administrador da STAY HOTELS, esta campanha é a "oportunidade perfeita" para conhecer novos locais "depois de um período de maior recolhimento".

O voucher deve ser adquirido no site stayhotels.pt e, após a receção via e-mail, as reservas podem ser feitas diretamente com o hotel – ou com os hotéis – pretendido, através do contacto telefónico, do e-mail ou ao balcão. Todos os hotéis do grupo são citadinos, têm o selo "Clean&Safe" e oferecem comodidades tais como serviço de bicicletas gratuito ou pequeno-almoço servido no quarto em horário alargado. A oferta é limitada a um máximo de duas pessoas por quarto.