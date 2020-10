Nunca mais é Sábado?

A restrição de circulação entre concelhos obrigou ao cancelamento de várias atividades e ao fecho de alguns estabelecimentos. Ainda assim, deixamos-lhe sete sugestões para poder aproveitar o seu fim-de-semana, entre espetáculos, exposições, sessões especiais de cinema e celebrações gastronómicas.

1. Começa no domingo a 23.ª Feira da Vinha e do Vinho na Arruda dos Vinhos. Mostras gastronómicas, provas com produtores, artesanato e trails de natureza é o que poderá encontrar até ao final do mês. Toda a programação em

No ciclo Belém Cinema, que tem lugar no grande auditório do Centro Cultural de Belém, será exibido a 1 de novembro, às 16h, o clássico restaurado de Alfred Hitchcock,

Vertigo – A Mulher Que Viveu Duas Vezes

(1958). Já no Porto celebra-se a 21ª edição da Festa do Cinema Francês, que tem lugar no Teatro Municipal Rivoli e no Cinema Trindade. A programação completa pode ser consultada

A 24ª edição da Mostra de Teatro de Almada começa já este sábado com o espetáculo

Mythos

. A peça, que estará em cena às 21h30 no Teatro-Estúdio António Assunção, é uma produção do Teatro Extremo interpretada por Bibi Gomes, Fernando Jorge Lopes e Rui Cerveira, que faz uma viagem cómica, quase sem palavras, à mitologia universal e urbana (€6; €5 para jovens até aos 30 anos e séniores; €4 para grupos a partir de 4 pessoas).





O DJ e produtor Stereossauro apresenta esta sexta-feira no CCB o trabalho

Bairro da Ponte

. O álbum, lançado em 2019 e que conta com a colaboração de nomes como Ana Moura, Camané, NBC, Capicua, Slow J, Carlos do Carmo e Rui Reininho, é uma viagem que une dois estilos com raízes diferentes, mas com a palavra em comum: o fado e o hip-hop. (21h, a partir de €11).









Este sábado, dia 31 de outubro, inaugura no Mira Fórum, em Campanhã, a exposição "Presentes! Africanos e Afrodescendentes no Porto", do fotojornalista José Sérgio. Este primeiro registo fotográfico da presença de afrodescendentes no Porto pretende não só retratar um conjunto de cidadãos que dão corpo à exposição, como também rastrear os lugares, os circuitos, as rotinas e os rituais que definem esta comunidade. As imagens de José Sérgio, fotógrafo de 50 anos nascido em Maputo e que já colaborou como fotojornalista em vários órgãos de comunicação portugueses, serão complementadas com pequenos depoimentos e registos sonoros. "Presentes! Africanos e Afrodescendentes no Porto" está patente até dia 23 de dezembro e terá um ciclo de debates e visitas guiadas em agenda.

Sábado é o último dia da exposição Lisbon Under Stars, uma experiência multimédia tridimensional e imersiva que tem como pano de fundo as Ruínas do Carmo. O espetáculo, narrado pela voz de Catarina Furtado, atravessa mais de 600 anos da história de Lisboa e de Portugal, cruzando momentos como a Batalha de Aljubarrota, os descobrimentos, o terramoto de 1755 ou a Revolução de Abril. (€15)







7. O Semea by Euskalduna, no Porto, preparou um mimo especial a pensar nos mais ávidos comensais que não vão poder fazer a sua peregrinação gastronómica de fim-de-semana: sexta e sábado há um take away de tripas à moda do Porto com entregas asseguradas nos concelhos de Vila Nova de Gaia e de Matosinhos (taxa de entrega de €5). Se ainda não conhece estas tripas, confeccionadas pelo chef Vasco Coelho Santos, apenas dizemos que foram as tripas que Maria de Lourdes Modesto apelidou como as melhores que já provou na sua vida. O menu, para duas pessoas, custa €40 e vem com um pão de massa mãe e ainda duas rabanadas.





