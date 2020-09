Uma marca de t-shirts com a ilustração portuguesa ao peito

Fred, Inês e Rafa só queriam uma marca de T-shirts com trabalhos de ilustradores portugueses e quando deram por eles estavam numa espiral de questões problemáticas: como criar um modelo de negócio em que o ilustrador é bem pago? Como garantir que todo o embalamento é ecológico e que se produzem todos os tamanhos sem desperdício da produção? As respostas estão todas na All The Tee, que lança online pequenas coleções temáticas de T-shirts a €25.Se fosse para criar mais uma marca exploradora de criativos independentes não valia a pena levar esta ideia a ver a luz do dia - os três amigos do Porto estavam certos. Ao ver o seu trabalho numa T-shirt, é comum que o ilustrador receba apenas 20% do preço da peça. "A nossa maior fatia vai para os ilustradores: 60%. É por causa dos ilustradores que as peças são compradas", diz Fred, designer e tatuador.A coleção que fez o arranque da marca foi dedicada ao Amor e teve corações, braços entrelaçados, arco-íris, um dálmata e até escovas de dentes juntinhas num copo com pasta de dentes da marca Soulmate Total ao lado - tudo ideias de 10 artistas como Mariana, A Miserável, Uma Joana, Joana Estrela ou Ricardo Ladeira.Para chegar a uma boa percentagem para os criativos, um preço acessível e uma produção que não crie dead stock, as T-shirts vendem-se online ainda antes de estarem fabricadas - uma pré-venda que permite que apenas o número de T-shirts encomendadas seja produzido e que estejam disponíveis tamanhos do XS ao 4XL (ou até tamanhos além destes, contactando a marca diretamente)."Ser inclusivo era essencial e muitos fornecedores [de T-shirts] são completamente sustentáveis mas não trabalham com estes tamanhos", diz Fred, recordando a maratona de investigação para tentar desvendar mistérios como a proveniência do algodão de certas empresas ou as lavagens consecutivas para testar a durabilidade dos tecidos.No final, em muitos destes pontos foi uma questão de compromisso, de chegar ao menos mau e garantir os mínimos - um embalamento ecológico e um produto inclusivo - até mesmo nas fotos promocionais, em que são os amigos da marca que vestem as camisolas.Agora que a primeira coleção foi despachada, a próxima está apontada para ainda antes do Natal, diz Fred, que já está cheio de ideias: "Uma linha para miúdos e pais, outra de roupa de casa." São tudo planos para um futuro em que o objetivo é pôr ilustradores iniciantes ao lado de outros mais conhecidos, e assim divulgar-lhes o trabalho. "O nosso trabalho acaba por ser a curadoria e a criação de uma coletiva em que os ilustradores podem sempre voltar a participar em novas coleções", explica Fred, que lembra que tudo começou com três amigos a quererem envergar camisolas de artistas portugueses independentes.