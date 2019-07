T-Cross: eis o "suvzinho" da Volkswagen

A traseira do Volkswagen T-Cross

O Volkswagen T-Cross visto por dentro

Um em cada três carros novos vendidos em 2019 foi um SUV, o que trespassa para as estatísticas uma tendência que já vem de 2018. As três letras vêm da língua inglesa (Sport Utility Vehicle) e referem-se a veículos ligeiros com uma posição de condução mais elevada que os citadinos normais. Outro aspeto que os diferencia é a possibilidade de se conduzirem fora do alcatrão sem ficarem de imediato atolados, a caminho, por exemplo, de uma qualquer praia escondida na Costa Vicentina (levante a mão quem nunca teve mais olhos que tração).O design sexy e um caráter mais desportivo, de quem não tem medo de se sujar - ainda que não sejam veículos todo-o-terreno, embora também o possam ser, dependendo da vontade dos fabricantes - fazem o resto.Serve este introito para dizer que claro que a Volskwagen, que já tinha o T-Roc, o Tiguan, o Tiguan Allspace e o Touareg, além dos SUVs da Skoda e da Seat, que pertencem ao mesmo grupo SIVA - claro que o fabricante alemão iria meter mais um SUV no mercado. A probabilidade de vender como pãezinhos quentes é elevada.Ei-lo, então: um novo compacto no segmento B (o segmento A é o mais económico, o F o mais luxuoso), que é o quinto SUV da Volkswagen e o mais pequeno, o T-Cross. E (quase) tudo o que escrevemos acima, sobre o design e o caráter mais desportivo aplica-se-lhe (com exceção das capacidades todo-o-terreno que, não tendo sido por nós testadas, não auguram, pelo menos na motorização a gasolina, grandes aventuras).O T-Cross é o mais pequeno mas espaço não lhe falta. Vamos aos números: são 4,11 metros de comprimento (é 12 centímetros mais pequeno que o T-Roc) e 1,56 metros de altura. Os bancos traseiros são rebatíveis, mas o que surpreendeu foi a possibilidade de aumentar a capacidade da bagageira sem anular os lugares de trás - empurrando os bancos para a frente só alguns centímetros, o suficiente para elevar a volumetria da bagageira de 385 para 455 litros, sacrificando só um pouco de espaço para as pernas. Mesmo assim, ninguém irá apertado.Estão disponíveis dois motores a gasolina - ambos 1.0 TSI, um com 95 cavalos e o outro com 115 - e um a gasóleo, o 1.6 TDI, com 95 cavalos. Os preços desta versão começam nos €26.828 enquanto a 1.0, a gasolina, sai do concessionário a partir de €18.775. Experimentámos a versão 1.0 TSI com 115 cavalos, e ainda bem - a memória do Dieselgate, o escândalo de emissões poluentes da VW, de 2015, está ainda demasiado presente.Na condução o carro revelou-se maneirinho, apesar do centro de gravidade alto. A direção leve faz da cidade o elemento natural do T-Cross e embora a potência - ou a falta dela - cause alguma insatisfação, não impede uma utilização normal na cidade e em estradas e autoestradas. Mas há uma sensação ambígua: pelo toque do volante, pela caixa de velocidade, tanto parece que estamos num VW Polo musculado como dá a ideia de estarmos ao volante de um VW Golf despido até ao osso. Quando tanto se fala na "nobreza" dos materiais de interiores para descrever automóveis de luxo, aqui é o oposto: plásticos austeros predominam, em contraste com cores joviais e linhas que sugerem que o público-alvo do T-Cross seja sub-35 anos.Quanto ao equipamento, o novo SUV traz computador de bordo, ar condicionado manual, volante multifunções, cruise control, jantes de liga leve de 16 polegadas demasiado vistosas no caso do modelo cor de laranja (como na foto e na versão testada). E, sendo um VW, não falta o Lane Assist, um irritante mas importante assistente de condução que lê os traços na estrada e oferece resistência na transição entre faixas quando o pisca fica esquecido.