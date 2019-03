Sternglass: a marca de relógios Bauhaus que nasceu na Internet

Em dois anos, a Sternglas passou de ideia a reputado fabricante de relógios minimalistas do estilo Bauhaus. Tudo começou em 2016 com uma campanha na Internet e hoje ainda é aí que a marca fundada por Dustin Fontaine se sente em casa

Dustin Fontaine tinha uma paixão que lhe criava um problema - e estava prestes a resolvê-lo. A paixão? Relógios. Mais precisamente relógios com design minimalista e vintage, inspirado no movimento Bauhaus. O problema, pensava o alemão de 29 anos, era encontrar relógios que correspondessem a esta descrição, tivessem qualidade e fossem baratos. "Existiam, só que eram muito caros", conta por telefone de Hamburgo.



Se algo parece caro, é porque provavelmente o será. Esta máxima, aplicável em muitos contextos, é particularmente cruel na relojoaria: "Por isso a ideia era ter um relógio que respeitasse os princípios da escola Bauhaus e que qualquer pessoa pudesse comprar."



A ideia foi posta em prática em 2016, quando Dustin criou um relógio com movimento quartzo, linhas sofisticadas, estética minimalista retro e vidro de safira (antirrisco) a que chamaria Sternglas. Para ajudar no financiamento desse primeiro modelo, então apresentado apenas como "um relógio acessível com design Bahaus", Dustin procurou o apoio de pessoas que, como ele, ansiassem por pôr no pulso um pouco de classe, sem terem de esvaziar a carteira.



Dustin virou-se para a Internet. A campanha de crowdfunding arrancou no Kickstarter (plataforma de angariação de fundos) em Outubro de 2016 com a promessa de entregar relógios aos seus apoiantes - ou backers, seguindo a nomenclatura do site - a tempo do Natal.



Conseguir 10 mil euros era o objetivo, mas passado um mês Dustin já tinha angariado 16.591 euros, de 118 backers. Em média, cada backer comprometeu-se com €140, em troca da promessa de ser uma das primeiras pessoas a ter um relógio cujo preço de venda ao público, quando fosse lançado, seria de €199. Se o objetivo da campanha não fosse cumprido, cada backer veria o seu dinheiro restituído. "No mês seguinte [dezembro] entregámos o nosso primeiro lote", conta.



Hoje, a Sternglas já comercializa oito modelos (quatro masculinos e quatro femininos) e tem vendas de "milhares de unidades". Porém, o fundador da marca mostra-se pouco disposto a entrar em detalhes: "Tentamos manter esses números em segredo, mas posso dizer que temos cerca de 40 clientes portugueses."



O sucesso não aconteceu do dia para a noite, nem o fundador da Sternglas começou esta empreitada do zero. Foi aos 17 anos que a paixão pela relojoaria nasceu, quando Dustin teve um part-time na MeisterSinger (fabricante alemã de relógios). Depois dessa experiência, Dustin formou-se em web design e passou os anos seguintes a trabalhar em comérico eletrónico, a desenhar sites e lojas online para clientes. Um dos clientes viria a ser precisamente a MeisterSinger, o que lhe deu uma experiência valiosa na altura de arrancar com a Sternglas, que vende os seus relógios exclusivamente pela Internet.



Não haver intermediários entre o produto e o consumidor é um dos motivos para a Sternglas conseguir vender relógios com preços entre €159 (o Junis, com movimento quartzo) e €329 (o automático Topograph), mas que parecem custar muito mais. "Tentamos distinguir-nos pela sofisticação do design e pela qualidade dos materiais", conta, dando como exemplo o vidro de safira. "O design é alemão, mas a produção é feita um pouco por todo o mundo. Algumas partes são produzidas na China, já o mecanismo vem do Japão e da Suíça."



O maior desafio foi mesmo o design do primeiro relógio, que Dustin criou sozinho. Atualmente continua a desenhar os relógios, mas agora com a ajuda de uma equipa e dos próprios consumidores: "Temos um grupo de Facebook onde os clientes podem votar e dar feedback sobre os relógios. Por exemplo, alguns pediram-nos que escurecêssemos as braceletes castanhas, mas quando colocámos a questão no grupo percebemos que a maioria gostava delas como estavam."



O hábito de viajar para procurar inspiração para o design trouxe-o a Portugal em Novembro. "Passei aí uma semana a desenhar enquanto visitava amigos. Foi muito produtivo." Quando é que poderemos ver o resultado? "Do design inicial ao produto final costuma passar um ano. Em 2020 voltamos a falar", remata.