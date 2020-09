Semana Europeia do Desporto traz atividades ao ar livre em várias cidades do País

Para assinalar mais uma edição da Semana Europeia do Desporto, uma iniciativa da Comissão Europeia para promover a atividade física, o IPDJ (Instituto Português do Desporto e da Juventude) organizou um calendário transversal a todo o país e que propõe desde aulas online, treinos de futebol de rua, desportos náuticos ou de meditação e bem-estar.

Na região da Grande Lisboa destaca-se a mega-aula de ciclismo no Parque Eduardo VII, com transmissão em streaming (26 set., todo o dia), o dia do pedestrianismo, a 27 de setembro, com circuitos em Almada (8h30), no Jamor (10h) e em Lisboa (15h), ou o desporto inclusivo que decorre no Pavilhão de Odivelas e promove atividades desportivas com pessoas portadoras de deficiência (28 set., 10h45-12h30).

Já no Porto, cidade que tem todas as 14 iniciativas calendarizadas no site do município, os Jardins do Palácio de Cristal acolhem no dia 26 de setembro aulas de pilates (9h), yoga (10h) e de tai-chi (11h), o Parque Desportivo de Ramalde promove aulas de skate para maiores de 6 anos (24, 26 e 28 set.) e de tiro ao arco para todas as idades (29 e 30 set., 15h-18h) e o Parque Oriental do Porto acolhe um exercício de caminha no domingo, 27 de setembro.

Outros destaques são o Open Day de Surf e de Stand Up Paddle na Praia do Cabedelo, em Viana do Castelo (25 set., 9h30-13h), a aula de zumba no Parque da Cidade de Beja (26 set., 18h30), o Open Day de Vela e de Canoagem no Clube Naval de Portimão (27 set., 10h) ou o Dia do Desporto Sénior em Almeirim (29 set., 11h30).

A calendarização das atividades a nível nacional pode ser consultada no site do IPDJ e a inscrição, apesar de gratuita, é obrigatória para garantir.