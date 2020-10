Quer apoiar a luta contra o cancro da mama? Saiba quais as marcas que se associaram ao Outubro Rosa

Outubro vestiu-se de cor de rosa. Não nos referimos à melhor prestação de sempre de um português no Giro de Itália, com João Almeida a acabar em quarto lugar depois de ter envergado durante 15 etapas a maglia rosa, mas sim ao mês em que, um pouco por todo o mundo, instituições, marcas e personalidades se unem para a sensibilização da prevenção do cancro da mama.

Em Portugal o cancro da mama é o que mais afeta as mulheres. Segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro, em 2018 morreram 1.748 mulheres com cancro da mama, um número que a instituição teme que se agrave com a pandemia. Embora a taxa de sobrevivência tenha aumentado nos últimos anos, a pandemia fez com que muitas mulheres interrompessem o rastreio, "acarretando graves implicações no presente e no futuro".

É por isso que o "Outubro Rosa", que nasceu em 1990 nos Estados Unidos da América, tem hoje uma importância acrescida. Até dia 30 de outubro, Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, há várias iniciativas a decorrer a nível nacional e que podem ser consultadas no site da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Paralelamente, várias marcas entraram na "onda rosa" com ofertas especiais para este mês. Por exemplo, o El Corte Inglés, que terá as fachas dos seus edifícios de Lisboa e do Porto simbolicamente iluminadas de cor de rosa, doará €1 à Liga Portuguesa Contra o Cancro na compra de artigos selecionados das áreas de moda e acessórios, com destaque para os soutiens, casa e decoração, tecnologia, brinquedos, desporto, espaço saúde, bebés, livros e papelaria. Já na cafetaria, quem escolher a massa com lulas e romã do menu, está a contribuir com €1 para a instituição, e no supermercado há uma campanha de recolha de donativos, a decorrer até dia 28 de outubro, através da aquisição de vales no valor de €1, €3 e €5. Os vales podem ser igualmente comprados nos supermercados online, até dia 2 de novembro, e entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro, a Liga Portuguesa Contra o Cancro fará o habitual peditório nos Grandes Armazéns de Lisboa, Gaia e nos Supercor.

No segmento da lingerie feminina, a Intimissimi associou-se à Liga Portuguesa Contra o Cancro e, por cada soutien vendido em qualquer loja física e online, a marca italiana doa €2 a esta instituição. Por seu lado, a Women’secret tem à venda quatro modelos de cuecas solidárias através da campanha SIM SEMPRE: são eles a cueca brasileira, a cueca brasileira larga, a tanga e a culotte, todas em diferentes tonalidades de rosa (€6,99). As receitas das vendas revertem para o estudo da interação genérica dos tumores levado a cabo pelo Fundo iMM-Laço que tem como objetivo desenvolver um método que permita definir quais são os cancros de baixo risco que podem evitar tratamentos agressivos como a quimioterapia.

Também em parceria com o Fundo iMM-Laço, a Fitness lançou um conjunto de conversas no Instagram da marca, com diferentes personalidades femininas, com o intuito de chamar a atenção para esta causa. A última das três PINK RIBBON TALKS acontece no dia 30 de outubro, às 21h, com Sofia Mensurado, Investigadora do Instituto de Medicina Molecular. E a ISDIN, laboratório farmacêutico internacional, volta a colaborar com as farmácias portuguesas para doar €1 para o Fundo iMM-Laço por cada unidade vendida da gama Woman ISDIN (dedicada ao bem-estar da mulher) e da loção Unreadin Rx Rd (loção específica para a pele submetida a radioterapia).

Já a MANGO renova a parceria com a Fundação FERO, entidade dedicada à investigação oncológica, à qual destinará todos os lucros provenientes das vendas da coleção cápsula. A coleção, disponível no online e em algumas lojas físicas, é constituída por t-shirts de homem e mulher (€15,99) e também por uma bolsa da linha de Woman (€7,99). Todas as peças têm mensagens de força e de esperança como "Take Action Together".

Mango

A Mo, que em 2019 angariou mais de 20 mil euros para o IPO, renovou este ano a campanha de sensibilização para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama e desenvolveu, em parceria com a ilustradora Violeta Cor de Rosa (Joana Soares), t-shirts solidárias que estão disponíveis nas lojas da marca e no online por €7,99. Por cada peça vendida serão doados €3 aos IPO do Porto, Coimbra e Lisboa.

Por sua vez, a La Roche-Posay criou uma gama de vernizes codesenvolvidos com mulheres de vários países que estão a passar por tratamentos de cancro. O projeto de maquilhagem Pink October apresenta cinco vernizes com diferentes tons de rosa e com uma fórmula composta por Mexoryl e Silício que ajudam a proteger as unhas das ameaças externas, desde o risco solar às terapias oncológicas. Já a Kiabi criou uma coleção própria para assinalar este movimento: a Outubro Rosa é constituída por várias peças adaptadas de forma a assegurar todo o conforto e feminilidade às mulheres que já passaram por mastectomias. Por cada venda, a marca francesa compromete-se a doar €1 à Liga Portuguesa Contra o Cancro.

La Roche-Posay

A Esbelt, marca líder no setor das cintas adelgaçantes, assinala o Outubro Rosa com 10% de desconto na cinta Waist Trainer Rosa e doará 5% desse valor à Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. E a Ausonia associou-se a Bárbara Guimarães, diagnosticada em 2018 com cancro da mama, para ser embaixadora da campanha #UmaPorTodas. Até 30 de novembro, por cada embalagem vendida de qualquer produto de higiene íntima, a marca irá doar o equivalente a um minuto de investigação à Liga Portuguesa Contra o Cancro que, por sua vez, está a apoiar uma bolsa para o desenvolvimento de projetos ligados ao cancro da mama.

Ausonia

Com mais de duas décadas de apoio à investigação do cancro da mama, o Hard Rock Heals Foundation volta a encher os seus casinos, hotéis e Hard Rock Cafés de todo o mundo com a campanha anual PINKTOBER. Há uma linha de merchandise de edição limitada, que inclui, entre outros, uma máscara facial com a fita rosa ou um pin de lapela PINKTOBER Pink Ribbon, que está disponível nas lojas físicas e online da cadeia internacional. As receitas beneficiarão instituições relacionais com o cancro da mama.

No campo do entretenimento, a AXN White assinala o Outubro Rosa com uma mudança no seu logo, que simbolicamente transforma o X num laço rosa, e com a emissão de várias mensagens de apoio para quem está a passar pela doença. A programação também foi adaptada durante este mês, com especial enfoque na estreia da terceira temporada de The Big C, a série que conta a história de uma mulher que enfrenta um cancro da mama. No dia 30, o canal emite um "Especial Pensa Rosa", a partir das 21h, com uma maratona dos três primeiros episódios da 3ª temporada de O Grande C, seguido do filme Living Proof, às 22h05, que acompanha a jornada de um médico na busca de um tratamento revolucionário na luta contra o cancro da mama.