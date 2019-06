Playstation e Xbox: o futuro das consolas é em streaming e 8k

Na recente série da BBC One, "Years And Years", há uma personagem que culpa-nos a "nós" pelo estado a que as coisas chegaram (a série decorre entre 2019 e 2029). O discurso da culpa passa pela forma como se deixou com que as máquinas tomassem conta de tudo, ou seja, a passividade a que se assistiu às mudanças na sociedade por motivos de conveniência. Isto serve para se pensar em tecnologia e na constante ansiedade pelo brinquedo novo. Às tantas nem se brinca com o presente porque se está a pensar no que aí vem.

Isto tudo por causa de consolas. Pouco tempo depois da Playstation 4 e da Xbox One terem sido lançadas já se lançava a pergunta: quando é que saem os novos modelos? Ambas saíram para o mercado europeu e norte-americano em finais de 2013 e se considerarmos a história das consolas, o período entre a geração anterior e a actual foi o maior já registado (Xbox 360 e Playstation 3 foram lançadas em 2005 e 2006). Havia o medo de se ter de esperar oito anos para um novo salto ou estamos só a ficar muito impacientes com aquilo que queremos brincar?

Vamos já tirar a areia dos olhos: as novas consolas já foram anunciadas. Não com a pompa e circunstância com que aconteceu em 2013, com a Sony a fazer um evento próprio em Fevereiro e a Microsoft a adiar o anúncio para o Junho seguinte, durante a E3, mas com uma discrição que será uma estratégia de futuro. A Sony optou por convidar um jornalista da Wired para entrevistar Mark Cerny (https://www.wired.com/story/exclusive-sony-next-gen-console/), que tem sido o arquitecto das últimas consolas da Sony (será, também, o da próxima), e a Microsoft anunciou sem grande pompa que estava a trabalhar numa nova consola na E3 do ano passado e, novamente, com um anúncio mais oficial, na edição deste ano. A data? Finais de 2020 para ambas.

A discrição como estratégia do futuro é uma resposta a um pensamento que começou a surgir em 2012 e que se prolongou durante os dois anos seguintes, até se verificar como errado: que o tempo das consolas havia terminado. Íamos era ficar agarrados aos telemóveis (o que é verdade, mas jogamos ainda mais nas nossas consolas). A actual geração de consolas mostrou que estamos muito longe de deixar de ter caixas pretas nas salas de estar, provavelmente elas funcionarão é de uma forma muito diferente àquilo a que se está habituado.

Uma ideia do futuro começou a ver-se em pequenos detalhes ao longo dos últimos seis anos. Como as versões intermédias que surgiram, a Playstation 4 Pro (2016) e a Xbox One X (2017), consolas que mantinham a mesma arquitectura dos modelos originais mas que eram um upgrade técnico em relação a elas, para proporcionar melhores experiências com a maioria dos jogos (melhor frame rate, resolução e tempos de resposta, por exemplo).

Este pequeno upgrade mostrou ambas as marcas a reagirem ao mercado e a tentarem acompanhar o passo dos avanços a que assistem no universo dos computadores pessoais. O modelo de ter uma consola que acompanhe a tecnologia durante cinco, seis anos, é irreal. Foi sempre mais um modelo de conveniência do que de demonstração de potencialidade técnica, mas as atitudes da Sony e da Microsoft ao longo desta década têm relevado que querem mudar o jogo, oferecendo uma experiência que esteja mais par-a-par com o universo dos computadores pessoais.

Os detalhes já anunciados para ambas as consolas são isso, apenas detalhes. A Playstation 5 (o nome ainda não é oficial) terá capacidade para resolução 8k, a memória será em SSD, terá um processador com oito cores da AMD (um Ryzen de terceira geração) e permitirá áudio 3D. Outra coisa prometida é que terá retrocompatibilidade com os jogos da Playstation 4 (e provavelmente com jogos das consolas anteriores), fazendo com que corram melhor do que nunca. Um detalhe que a Playstation negligenciou na actual geração, mas que a Microsoft incluiu num upgrade de software da sua Xbox One.

No início do mês, durante a E3, a Microsoft deu um nome ao projecto por detrás da sua nova consola: Scarlett. É só um nome de código, temporário. E anunciou que o próximo "Halo" ("Halo: Infinite") será um jogo de lançamento: o que é um pormenor interessante, porque o único "Halo" pronto para o lançamento de uma Xbox foi o primeiro, com a Xbox original. As promessas são vagas como as da Sony, a consola será quatro vezes mais potente que a Xbox One, terá resolução 8K, suportará frame rates até 120 fps e também terá uma SSD.

Apesar dos detalhes escassos, há sinais daquilo que poderemos antecipar no futuro. O cloud gaming e streaming terão um papel importante na vida destas consolas. A Sony já o anda a promover com o serviço Playstation Now e a ideia não será apenas de ser um Netflix para os videojogos, mas será também uma forma – num futuro não muito longínquo – de correr os jogos da Sony noutras plataformas (o que já acontece com o Playstation Now no PC, mas que se pretende que seja alargado para outras plataformas). A Microsoft juntou dois serviços que tinha num só, tornando-o mais barato: o Xbox Gold Pass, para se jogar online, e o Xbox Game Pass, um serviço de subscrição de jogos (que ainda não funciona em streaming, tem que se fazer o download dos jogos para a consola). Surgiu assim Xbox Game Pass Ultimate, que junta os dois, a melhor preço, convidando os jogadores a aderirem já àquilo que será a experiência de consumos de jogos no futuro: deixar-se de comprar jogos e obtê-los através de um serviço de subscrição mensal/anual.

Dito isto, vamos a passar a ter menos jogos dentro de caixas físicas ou deixar mesmo de possuir jogos de todo? É bem possível. O funcionamento em streaming é uma óptima forma de ambas as marcas explorarem todo o seu catálogo e tornarem jogos de modelos anteriores das consolas facilmente acessíveis. O Playstation Now já o faz com muitas limitações, mas é de imaginar que isso mude com a chegada de uma nova Playstation, e a Microsoft começa a dar indicações de que o caminho é mesmo esse.

Por último, outra coisa que se pode esperar é que a escolha entre uma e outra consola seja mais uma questão de marca do que provavelmente as suas capacidades. Com a aproximação dos seus modelos a arquitecturas próximas do PC, ambas as marcas tendem a criar consolas muito semelhantes. E com o surgimento do cross-platform play, ou seja, um utilizador de uma Playstation 4 poder jogar online contra um jogador com uma Xbox One em casa, o mesmo jogo, impulsionado por jogos como "Rocket League" e "Fortnite", a diferença passa a ser cada vez mais na marca. E, claro, nos exclusivos, que são cada vez menos. Enquanto existirem camisolas diferentes, haverá sempre rivalidade. É isso que tem tornado este mercado tão vivo ao longo das últimas quatro décadas.