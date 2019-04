Os headphones para ouvir só o que queremos

Os novos auscultadores de cancelamento de ruído da Bose são perfeitos para quem quiser estar sozinho no meio de uma multidão

Eera suposto a ligação ser feita sem fios mas o bluetooth dos novos auscultadores com cancelamento de ruído Quietcomfort 35 II da Bose - o último grito audiófilo - não quis conversas com o meu velho iPod. Não foi por isso que deixaram de funcionar, antes pelo contrário: num dia em que 18 horas foram passadas dentro de aviões, o cancelamento de ruído esteve sempre "on" a bloquear a poluição sonora na cabine.



Pareceu algo do domínio da ficção científica, o momento em que pela primeira vez ativei a opção e de todo o barulho que me enchia a cabeça só ficou o barulho bom da minha playlist. Mesmo agora, na redação, olho à volta e vejo pessoas a falar. Não as oiço, apenas vejo os lábios a mexer. Os Bose são paz e tranquilidade em forma de headphones mas com um custo: €379 é o preço a pagar pelo sossego. O que antes de a Bose inventar auscultadores com cancelamento de ruído (em 2006) só se conseguia aumentando o volume para que a música se sobrepusesse ao resto, agora consegue-se com o premir de um botão no auscultador direito. A música não toca mais alto, o resto é que "toca" mais baixo.



O inferno são os outros. A frase é do filósofo francês Jean-Paul Sartre e está carregadinha de razão mas, por vezes, o inferno é um voo de longa distância ou uma redação em dia de fecho quando há uma entrevista por desgravar. Em qualquer dos casos o paraíso são estes novos auscultadores de cancelamento de ruído.



Bose Quietcomfort 35 II

Lojas El Corte Inglés, Worten, Fnac

€379