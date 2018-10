O início de uma Fashion Week nacional

Eduarda Abbondanza

À sua 51.ª edição, a ModaLisboa participa num novo momento da moda em Portugal: a edição que vai mostrar as criações dos designers de moda portugueses para a Primavera-Verão do próximo ano começou esta quinta-feira, 11 de Outubro, em Lisboa, entre o Pavilhão Carlos Lopes, onde tem o seu quartel-general, e espaços como o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), e é o ensaio para a nova semana da moda nacional, entre Lisboa e Porto.A 11 de Setembro, a Associação ModaLisboa e a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), que organiza o Portugal Fashion, assinaram um protocolo que prevê a convergência das duas entidades para a organização de uma semana da moda portuguesa com intercâmbio de designers entre as datas em Lisboa e no Porto (o Portugal Fashion acontece de 18 a 20 de Outubro). É por isto que Lisboa volta a ver as criações de Alexandra Moura, no sábado, 13, às 18h - desta vez o desfile aparece assinalado com um "powered by Portugal Fashion" - depois de a designer ser apoiada pela ANJE e ter deixado de se apresentar no evento lisboeta."Grande parte da carreira da Alexandra está connosco", diz Eduarda Abbondanza, directora da ModaLisboa apontado este como o início de uma cooperação que ainda não está totalmente definida. "Assinámos o que é necessário para criar confiança entre as duas organizações. Cada uma estava já envolvida na preparação dos seus eventos e por isso só depois do Portugal Fashion vamos continuar a trabalhar nisso", continua.Por Lisboa, esta será uma edição para crescer: mais desfiles - 30, ao todo - e novas paragens na cidade sem descurar os desfiles abertos ao público. "Passei há uns meses largos pelo lago do Botequim do Rei e vi a obra começar; no Verão avançou muito e assim que a vi terminada achei que era uma boa forma de mostrar à cidade um espaço que sempre lhe pertenceu", diz Abbondanza sobre esta nova localização para a apresentação de Awaytomars (13, às 16h) e de Duarte e Imauve (ambos às 15h, de domingo).Duarte e Imauve aparecem através do LAB, assim como Constança Entrudo, Patrick de Pádua, Carolina Machado, Andrew Coimbra, Olga Noronha e Gonçalo Peixoto e todos estarão representados numa pop-up store no Mercado de Santa Clara, depois da ModaLisboa. Além desta plataforma de apoio a novos talentos, nesta edição com o tema Multiplex, a já habitual workstation expande-se: se antes era o registo fotográfico de cada edição, agora terá também cinco jovens designers saídos do Sangue Novo (concurso para finalistas de Design de Moda) - António Castro, Cristina Real, Filipe Augusto, João Oliveira e Tiago Loureiro apresentam-se na quinta, às 16h, na Estufa Fria, num momento aberto ao público."São pessoas que ainda não estão preparadas para o LAB, mas que são interessantes para acompanhar e dar espaço", explica Eduarda Abbondanza, acrescentando que suas peças estarão imediatamente disponíveis no Wonder Room, a loja temporária da ModaLisboa aberta ao público entre 12 e 14, junto ao Pavilhão Carlos Lopes. "É com os jovens talentos que temos de agir porque senão ninguém faz nada."Além destes, na passerelle do Pavilhão Carlos Lopes passam, a partir de sexta à noite, os nomes a que associação de moda lisboeta já se habituou: Valentim Quaresma e Ricardo Preto (12), Aleksandar Protic, Ricardo Andrez e Luís Carvalho (13), Filipe Faísca, Kolovrat e Dino Alves (14). Nuno Gama volta a querer inovar na localização e leva o seu público até ao MNAA no sábado, às 13h.