O ano em que a Black Friday vai durar uma semana (ou mais)

O tiro de partida desta Black Friday não será dado da mesma forma: esta sexta-feira, à hora de abertura dos centros comercais, não haverá correrias desenfreadas (ou pelo menos é isso que se espera) em busca pelas melhores promoções. Mas não é que essas promoções não existam - é que 2020 é o ano da pandemia e isso significa que se o mundo mudou a Black Friday também terá de mudar.



A tradição chegou há alguns anos a Portugal vinda dos Estados Unidos, onde, após o Dia de Ação de Graças, milhões de pessoas começam a fazer as suas compras de Natal na sexta-feira negra, a Black Friday, quando os preços caem abruptamente e o consumo explode.



Este ano, contudo, as restrições à circulação e o recolher obrigatório, além do medo do contágio e algum bom senso, têm afastado a milhões de pessoas de milhões de caixas registadoras. Sabendo disso, muitas marcas decidiram mudar de estratégia e prolongar este dia por uma semana e, nalguns casos, mais ainda.



Da moda à hotelaria e da restauração aos eletrodomésticos, nenhuma grande marca vai querer perder a oportunidade de equilibrar as suas contas, aliciando os consumidores com grandes negócios. Há descontos gordos e, pela primeira vez, tempo para que os aprecie.



Hotelaria



Vejamos, por exemplo, o que planeou o grupo Vila Galé. Este ano, os hotéis do grupo Vila Galé vão oferecer 15% de desconto na compra dos seus vouchers entre 27 e 30 de novembro. Pode optar por vouchers de 75, 100, 150 e 200 euros (Bronze, Prata, Ouro e Platina, respetivamente). Com eles, pode reservar uma noite para duas pessoas com pequeno-almoço num dos 37 hotéis Vila Galé.

Se normalmente estes vouchers são válidos por um ano a partir da data da compra, desta feita os vouchers (os adquiridos neste período) beneficiarão de dois anos de validade.



Também os Small Portuguese Hotels, marca de hotéis independentes portugueses, se prepararam para esta Black Friday, criando vouchers de oferta. Os vouchers estão disponíveis para reserva no site do grupo (com valores para todas as carteiras – 25, 50, 75 ou mais de 100 euros) e poderão ser usados em qualquer um dos mais de 140 hotéis em Portugal. Mas há mais: até 2 dezembro, na compra de três vouchers, o cliente recebe um de oferta.

Além dos vouchers, nesta Black Friday e até 6 de dezembro, os hotéis vão dar até 30% de desconto em estadias até ao final do ano de 2021.



Em Óbidos, o o hotel cinco estrelas Marriott Praia D’El Rey e os seus alojamentos self-catering The Beachfront e The Village vão fazer, até 1 de dezembro, descontos de 30% nas reservas de estadias feitas para serem gozadas a partir de 1 de março e até 8 de julho. Para aproveitar esta oferta limitada deverá fazer a sua reserva até 1 de dezembro através do site do hotel.

Restauração





Nesta Black Friday, os restaurantes do grupo Mercantina convidam a jantar mais cedo e a aproveitar as vantagens. O repto do grupo é simples: "Saia do escritório e vá direto à Mercantina Alvalade, à Mercantina Chiado ou ao Bistro 37 (Avenida da República) para um jantar sem pressas. Além de conseguir rentabilizar o seu tempo ao fim do dia, ainda tem um desconto de 20% no total da fatura (exceto bebidas), se aparecer entre as 19h e as 20h."

Também o Chef Panda (espécie de cozinha online especializada em datas comemorativas) quer participar nesta Black Friday. Para isso, preparou um conjunto de promoções, a começar por 35% de desconto no seu best-seller, as Bolas de Berlim personalizadas (a partir de €6,99), com mais de 10 sabores disponíveis (como doce de ovo).



Para quem é intolerante ao glúten também há promoções: o Chef Panda vai oferecer €10 de desconto nos seus novos doces sem glúten, como o bolo de chocolate sem glúten (€24,99), ou o cheesecake de frutos vermelhos sem glúten (€24,99).



As encomendas são realizadas através do site e é possível escolher o horário de entrega . As entregas são grátis entre as 9h e as 18h, em Lisboa, Porto e Setúbal e são feitas no dia a seguir à encomenda.





Os chocolates Arcádia também vão celebrar a Black Friday em grande. Os descontos estendem-se até 29 de novembro em todas as compras de chocolates e amêndoas e são válidos, durante estes cinco dias, nas lojas físicas, nas encomendas por telefone e na loja online.



Cursos



O British Council Portugal vai aderir à Black Friday a pensar na sua educação:

entre os dias 26 e 28 de novembro vai oferecer um desconto de 30% aos alunos que aderirem às aulas de inglês myClass.



Moda



De 27 a 30 de novembro, a Lemon Jelly, uma marca de calçado portuguesa e vegan, aprovada pela PETA, vai fazer d

escontos online de 30% numa seleção de produtos e dar-lhe 100 dias para trocar ou devolver as suas compras.

Já o El Corte Inglés vai estender a sua Black Friday até 29 de novembro com descontos diretos até 40% numa selecção de artigos de beleza, acessórios de moda, desporto, entretenimento, tecnologia e electrodomésticos. Na área alimentar, no supermercado e no Club Del Gourmet, os descontos irão até 60%.



Outros



Para assinalar a Black Friday, o centro comercial UBBO vai oferecer aos seus visitantes centenas de prémios, no valor mínimo de €15 e máximo de €100, entre Gift Cards, gadgets, pequenos eletrodomésticos, cosmética, roupa e acessórios. Para receber o seu prémio, tem apresentar

o talão de uma compra feita no valor mínimo de €15, entre os dias 26 e 27 de Novembro.