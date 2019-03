Mudam-se os tempos, manifestam-se as vontades no último dia de ModaLisboa

No Pavilhão Carlos Lopes, o magote de jornalistas à espera de entrar na sala de desfiles é cada vez maior. A entrada na sala é habitualmente rápida, com todos os espetadores a sentarem-se nas bancadas para verem o desfilar de manequins. Desta vez, às 15h, só se vê o escuro do interior da sala ao longe e, à entrada, um manequim convida a seguir em frente com um ar manipulador, de maçã vermelha na mão. Nuno Gama habituou a ModaLisboa a espetáculos de moda surpreendentes em vez dos desfiles convencionais e no último dia da semana da moda lisboeta trouxe a mudança para o dentro da passerelle, ao som do piano.

O último dia da 52ª edição da ModaLisboa começou com o lançamento do álbum do pianista e compositor Hélder Bruno. Vestido por Nuno Gama, o compositor tocou no centro da passerelle durante o desfile-performance e a si foram juntando-se O Gajo (o guitarrista João Morais), Vasco Ribeiro Casais a tocar gaita de foles e o músico JP Vinagre. "O Hélder é um amigo e uma fonte de inspiração. É, acima de tudo, uma grande companhia nas minhas viagens porque me relaxa e faz-me viajar a bordo do mundo dele", descreve Nuno Gama no fim da sua apresentação. "Fazemos ali um intercâmbio quase cultural: o mundo dele com o meu. Ao falarmos da possibilidade de apresentar aqui o disco percebemos que fazia sentido. Não é uma banda sonora feita para, mas é o trabalho dele que serve de suporte musical ao meu trabalho", diz o designer de moda sobre Sob Um Céu de Água (Water Sky), o novo disco de Hélder Bruno.

Dentro da sala, enquanto Hélder toca piano, os manequins parados, ou a subir e descer os desníveis da bancada do público, usam cores escuras - muito preto e azul profundo - e os cortes clássicos de Nuno Gama com algumas inovações: num ou outro casaco, substitui-se o botão por uma fita à tiracolo e alguns casacos transformam-se em mochilas. "Talvez seja a minha melhor coleção em termos de viagem sobre mim próprio e de reconhecimento e reconstrução daquilo que tem sido o meu trabalho até hoje", afirma o designer confessando-se feliz com estas inovações.



Sendo uma coleção que resume o trabalho e as vocações do criador - veja-se o azul aqui tão repetido e uma constante no seu trabalho, como referência aos Descobrimentos e à sua paixão pessoal pelo mar - esta é uma coleção que quer falar de mudança. Nuno Gama chamou Mutantes às suas propostas para o outono e inverno de 2020 e estas pessoas em constante mutação podem estar, afinal, paradas - tal como os modelos na sala. O público anda ao seu redor, observa os pormenores de confeção e os tecidos.

A inspiração são os cidadãos do presente que, ainda que estejam também parados, estão em constante contacto com outros, graças à facilidade de deslocação dos dias de hoje e ao crescente turismo, explica Nuno Gama. "As pessoas misturam-se mais, trouxe novas culturas, comidas, novos sabores e às vezes, sem nos apercebermos a vida muda, não muda tão rápido como queremos, mas muda com a sua própria vontade, como se fosse quase um destino, uma benção, não sei o que lhe hei-de chamar. É andar para a frente e o nome Mutantes tem a ver com essa nossa capacidade de adaptação a essas novas realidades. Neste mundo, que antigamente era muito mais fronteiriço e dividido, - embora continuem aí os velhos do Restelo bem ativos - estamos todos mais próximos uns dos outros."



A esta teoria sobre o momento presente, Nuno Gama acrescenta a tal figura provocadora de maçã vermelha na mão à entrada da sala. Esse manequim e ator interage com o público e anda entre três manequins estáticos, de cara tapada por um capuz impermeável negro. "É pura tentação. Há uma frase genial do Almodóver que diz que somos muito mais próximos daquilo que desejamos do que daquilo que somos. Todos nós achamos que somos cor-de-rosa, mas somos meio negros."

Esta é a segunda vez que Nuno Gama pede ao público que circule entre os modelos, depois de na estação passada ter feito o mesmo no Museu Nacional de Arte Antiga. "Uma das minhas grandes intenções é privilegiar o público, sentir que são uma parte integrante das coisas. É uma retribuição que acabo por fazer porque se me tirarem isto [a moda e as apresentações ao público] murcho em dois segundos, é vital."



Por volta das 18h30 um bailarino pisa a passerelle com uma saia longa e rodopiante ao som da suite nº 1 de Bach. Dança enquanto lança pelo palco uma espécie de cinza. É a vez de Olga Noronha, a criadora de joias que vem habituando o evento lisboeta à constante experimentação de materiais e à renovação do conceito de joalharia.



Desta vez, com Flourish, leva à letra as frases que se fazem ouvir no início do seu desfile e que dão o mote à coleção: "o Ego invisível é desvendado pela dança que poeticamente das cinzas faz brotar flores". Na passerelle desfilam vestidos de pele modelados, com muitas assimetrias, aos corpos femininos e com alguns veios de metal invisíveis. Quando o bailarino cobre os vestidos do pó que traz nas mãos, essa espécie de cinza (que é afinal um pó magnético que adere aos veios metálicos) revela flores em larga escala.



Foto: Ugo Camara





Depois das apresentações de Andrew Coimbra, Gonçalo Peixoto, Ricardo Andrez e Aleksandar Protic e Nycole (apoiada pelo Portugal Fashion), a 52ª edição da ModaLisboa termina com a vocação contestatária de Dino Alves. A coroar um desfile de padrões a preto e branco cruzados com rosas vivos, padrões florais e gangas, uma nuvem de fumo sai da boca de cena da passarelle. Da bruma sai primeiro uma criança com um megafone, como se o que se seguisse fosse um chamamento das crianças. Os modelos vêm depois, em modo activista, com bandeiras na mão, coletes de acrílico que fazem lembrar o momento dos coletes amarelos em França, e t-shirts com frases como "o teu estilo é a tua arma". "A reação que defendo aqui é a que usa a expressão artística, a criatividade, o pensamento e que transforma a nossa imagem e o nosso estilo numa espécie de panfleto ideológico", escreve Dino Alves no descritivo da coleção Reação. "Ser criativo é saber falar, sem abrir a boca", afirma no mesmo texto, deixando o final da ModaLisboa envolto numa núvem de fumo.