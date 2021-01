Serve sobretudo para um desportista monitorizar o seu exercício. Claro, foi para isso que a Honor Band 5 foi concebida - para a corrida no exterior, na passadeira, a caminhada, o treino livre, o ciclismo (em bicicletas de verdade e de ginásio), em equipamento de remos, de elíptica e até para a natação. Dependendo do treino, a pulseira vai apontar e analisar dados sobre a duração, ritmo cardíaco, percurso, distância e até picos de intensidade do treino, dados que depois serão esmiuçados em detalhe no smartphone com a ajuda de gráficos, tabelas e até animações em vídeo.Já os hipocondríacos e sedentários - como eu - encontrarão utilidade num pedaço de borracha e plástico que além de ficar bem no pulso e dar as horas ainda conta os passos dados num dia e que indica que está na altura de se mexer depois de algum tempo sentado, que anota o seu ritmo cardíaco a toda a hora e que, durante a noite, monitoriza a qualidade do sono, gerando relatórios detalhados com sugestões.Emparelhando-o com o telemóvel, dá ainda para atender ou recusar chamadas. Mas nem tudo é perfeito: GPS não há (usa o do telemóvel), a forma de carregar é algo datada (microUSB) e o oxímetro (mede o nível de oxigénio no sangue) nem sempre funciona. Ainda assim, por menos de €30 dificilmente se poderia pedir mais. Venha o próximo: a Honor Band 6, que custará à volta de €60 e terá um ecrã largo o suficiente para poder ombrear com relógios inteligentes como o Apple Watch.Lojas PCDiga.com (Lisboa, Porto, Leiria, Braga e Gaia) • €29,90