Festival não é Carnaval: maquilhagem com estilo e não ao quilo

A fobia ainda não integrou o manual das doenças mentais, o famoso DSMIV mas já tem um nome e sintomas definidos: chama-se FMUF, Festival Make Up Fear ou medo de maquilhagem de festivais e entre as suas vítimas contam-se as pessoas que se sentem aterrorizadas por caras cobertas de pedras preciosas, glitter, pestanas em forma de penas de pássaro, o pescoço pesado de bijuteria e o cabelo empastado de cores, de preferência tudo ao mesmo tempo. É verdade, na ânsia de ser criativo e original há quem caia em todas as tentações como João Ratão no caldeirão da carochinha.

Tome nota: 2019 é um ano verde, vegan, vegetal. Queremos lembrar que somos parte da natureza, queremos celebrar um planeta limpo e esse espírito do tempo está em todo o lado. Já reparou como as sombras de olhos em azuis, verdes, castanhos terra voltaram às paletes e às propostas dos Make Up Artists? Ou que o dourado solar extravasou para todos os produtos: dos iluminadores como o Killawatt da Fenty, aos batons da Huda Beauty, dos lápis de contorno de lábios ao eyeliner? Essa é a mensagem que importa, se a incorporar no seu look, a aposta está ganha.