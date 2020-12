E se a História pudesse ser contada através dos videojogos?

Toda a gente conhece o velho ditado do quem conta um conto acrescenta um ponto. É uma regra que se aplica a cada história que se ouve ou vê. Ao longo de décadas, o cinema preencheu visualmente o imaginário de certas épocas históricas, reconstruiu a História à sua maneira e construiu imagens e estereótipos de sociedades do passado que passaram a ser assumidas como verdadeiras. E se os videojogos estivessem a ocupar esse lugar? É natural que se pense assim e é isso que a série documental "Gamer Sapiens", que estreia hoje pelas 22H15 – com um novo episódio todas as sextas-feiras – no canal História, irá mostrar.





Piratas

A proposta do canal História é inédita. Ao longo de seis episódios, "Gamer Sapiens" vai analisar diferentes épocas da História através do olhar dos videojogos. Irá consultar especialistas das mais diversas áreas – videojogos, entretenimento, historiadores, físicos e militares – para tentar explicar que História é esta que se aprende nos videojogos, que imagética está a passar para a realidade e até que ponto isso é ou não é verdade.

Ao todo serão seis episódios, divididos por diferentes temas: Piratas, A Segunda Guerra Mundial, Passados e Futuros, A Idade Média, Civilizações e Primatas. A altura é oportuna, nunca se jogou tantos videojogos como agora (só para dar um exemplo, em Portugal, segundo SPCV – Sociedade Portuguesa de Ciências dos Videojogos, existem três milhões de jogadores) e é maior indústria de entretenimento da actualidade. Num momento em que se dá um salto geracional nas consolas (com a recente chegada da Playstation 5 e da Xbox Series X e S), uma série com "Gamer Sapiens" só vem reforçar que os videojogos já não são apenas aquela coisa que os miúdos adoram. Actualmente, são para todas as idades. Sobretudo, quando jogar um videojogo já não é só coisa de sofá, hoje estão em qualquer smartphone.





Culturas Clássicas

Jogos como "Sea Of Thieves", "Civilization", "Battlefield, "Call Of Duty", "Kingdom Come", "Age Of Empires", "Horizon: Zero Dawn" ou mesmo "Cyberpunk 2077" (que só estará disponível no próximo dia 10 de dezembro) são alguns dos que serão usados como exemplos para explicar como a história da Humanidade, no passado, presente e futuro é contada nesta indústria do entretenimento.

Como complemento a "Gamer Sapiens", o História passará no dia 25 de dezembro, também pelas 22:15, o documentário de Daniel Junge "A Guerra dos Videojogos", sobre como as rivalidades na indústria dos videojogos foram um forte impulsionador para a revolução que causaram no entretenimento nas últimas quatro décadas.