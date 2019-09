BMW 330i: Como todas as berlinas deviam ser

Tal como o penteado a que se convencionou chamar Mullet, também o novo BMW 330i Berlina lembra o estilo capilar do MacGyver: se visto de frente parece sério, contorná-lo é perceber que estamos perante alguém pronto para a festa. Convenhamos: dizer que se trata de um carro versátil é um eufemismo, porque o que distingue os Série 3 da BMW - uma linha iniciada pelo fabricante bávaro em 1975 - das restantes berlinas no mercado é a forma inequívoca como combinam uma personalidade desportiva que é ao mesmo tempo sóbria e prática.Tem sido assim nestes 44 anos em que os Série 3 se revelaram de forma consistente os modelos mais populares da BMW e aquele que os outros fabricantes procuram derrotar, chame-se a competição Audi A4, Mercedes Classe C ou Alfa Romeo Guilia.O novo BMW 330i pertence à sétima geração de Série 3 e é mais comprido (4,71 metros) e mais largo (1,83 metros) que o antecessor. A altura (1,44 metros) e o espaço da bagageira (480 litros) mantiveram-se iguais, mas não a dimensão da grelha frontal, que cresceu ao ponto de apossar o 330i de um ar ainda mais arrojado, quase agressivo, como que a dizer: "Ei, tu aí, sai da frente que eu estou a passar." E da frente eles saíam, sem ser necessário puxar pelo motor a gasolina de dois litros (quatro cilindros em vez dos habituais seis) com os seus extremamente simpáticos 258 cavalos.Quer em estrada, autoestrada ou cidade, a condução do 330i mostrou-se suave, muito suave, com mudanças de velocidade quase impercetíveis. A caixa de oito velocidades é automática mas os defensores do controlo do Homem sobre a Máquina podem - e devem - manejá-la com as patilhas por trás do volante ou a manete.O PVP base é de €54.500, mas a versão testada (nas fotos) chegava aos €79.354, culpa de uma série de equipamento opcional como a pintura, em "Azul Portimão metalizado" que na verdade se aproxima demasiado da cor violeta, das jantes de 19 polegadas e do pacote Versão Desportiva M, que, a custar €4.390,24 (antes de impostos), é de longe a mais valiosa das opções e a que empresta ao carro uma vestimenta desportiva - travões, bancos, transmissão, luzes interiores, volante - à altura do motor.Desde que as marcações no asfalto estejam bem visíveis, o modo de condução proto-autónomo permite tirar as mãos do volante. Mas lá por se poder fazer não quer dizer que se faça, isto é: a confiança na Inteligência Artificial só permitiu ao jornalista afastar as mãos alguns centímetros e por pouco tempo, e para isso, para ir em sobressalto à espera do momento em que algo corra mal para intervir, então mais vale agarrar o volante e conduzir o BMW 330i como o desportivo (e familiar...) que ele é, com uma dinâmica de condução a que poucos carros se lhe equiparam. Há uma razão, afinal, para se dizer que até o mais domingueiro dos condutores se transforma num Alain Prost ao volante de um BMW.