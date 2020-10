A nova joalharia portuguesa: entre o legado e a contemporaneidade

Por alturas de Julho de 2019, quando a Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP) lançou a campanha Legacy, a honrar a intemporalidade das joias, vivia-se um forte dinamismo no setor, que é composto por 4.300 empresas. Segundo um estudo realizado pela Deloitte e revelado recentemente, o setor de joalharia e relojoaria registou um crescimento de 17% no volume de negócios entre 2015 e 2018, que se traduz em 1.049 mil milhões de euros e num aumento de trabalhadores na ordem dos 20%.

A trajetória de crescimento foi fortemente abalada com a Covid-19, principalmente durante o Estado de Emergência. Com as Contrastarias - única entidade com competência legal para certificação dos produtos de joalharia - e os estabelecimentos comerciais encerrados, e um tecido empresarial muito marcado por pequenas e médias empresas familiares, várias foram as oficinas que apontaram quedas de 76 a 100% nas vendas.

O cancelamento de feiras internacionais foi outra das contrariedades que o setor enfrentou, prejudicando principalmente a estratégia de internacionalização da joalharia portuguesa. Apesar do tímido crescimento deste mercado entre 2015 e 2018, com um volume de negócios avaliado em 208 milhões de euros, as taxas de exportação ainda se encontram muito abaixo de países como a Espanha (436 milhões de euros), França (6.792 milhões de euros) ou Itália (7.316 milhões de euros). Um resultado que 87% das empresas inquiridas pela Deloitte justifica pelo reduzido investimento público para a promoção do setor e pelo reduzido conhecimento dos empresários portugueses dos mercados internacionais.

Por isso, a nova campanha "Together We Stand", apresentada na passada sexta-feira (9 outubro), surge como mote para impulsionar a marca Portugal no estrangeiro e para recuperar a trajetória positiva de crescimento que o setor joalheiro português vinha a registar até ao começo da pandemia. Segundo Nuno Marinho, Presidente da AORP, "a última década foi revolucionária para a joalharia portuguesa" com a marca Portugal a impor-se tanto no segmento B2C como B2B, "o que revela um enorme potencial de expansão e nos obriga a encontrar novos caminhos e soluções para fazer face ao contexto pós-pandémico".

Parte da solução, que a AORP defende passar não só pelas empresas, mas também pelas associações, Governo e consumidores, reside na criação do portal portuguesejewellery.pt, que pretende ajudar a identificar novas oportunidades e fortalecer toda a rede ligada ao setor, "para que ele se possa tornar mais forte e imune às flutuações de mercado", refere Nuno Marinho.

Por outro lado, a mensagem "Together We Stand" vai repescar a força da última campanha lançada pela AORP, Legacy, que evidenciava a conjugação do saber rico dos artesãos, principais guardiões de uma tradição ancestral, com a irreverência de jovens artistas e os avanços tecnológicos nos métodos de produção. "Temos empresas tradicionais, outras com vocação completamente digital, que já não têm praticamente representação em lojas físicas e vendem apenas no online, e temos empresas de jovens criadores que subcontratam novos trabalhos para a indústria, alavancando, com isso, o próprio crescimento do património social já existente. Estamos a assistir a um grande dinamismo e esperamos conseguir projetá-lo no futuro." Para isso, a AORP projeta um investimento de 3 milhões de euros em ações de promoção internacional, entre o final de 2020 e 2021.







Arte e memória

Há que recuar até à Idade do Bronze para enquadrar devidamente este ofício, período em que a ourivesaria portuguesa conheceu grande expressividade. Generalizaram-se os adornos fundidos em moldes, a decoração geométrica e a soldadura que permitiu criar peças cada vez mais complexas e pesadas, algumas delas depositadas na Sala do Tesouro do Museu Nacional de Arqueologia. Mas não é preciso ir a um museu para, nos dias de hoje, ainda encontrarmos artesãos que fundem a liga de metal, soldam e moldam as peças como os nossos antepassados.

"Todo o processo é feito como antigamente", diz Rosário Neves, cara da terceira geração da oficina Fernando Martins Pereira. Fundada em 1914 pelo seu avô José Martins Pereira, um homem a quem lhe era reconhecida a retidão de postura e de carácter - "deu formação a muitos ourives" - esta é uma das muitas casas familiares que engrandecem o património joalheiro de Gondomar. Entrar no coração desta oficina e ver trabalhar artesãos como David Garrido, de 85 anos, a soldar pequenos brincos sem hesitar nos gestos ou no sopro com que direciona a chama para o minúsculo ponto de soldagem, é como olhar para uma gravura de oficina do séc. XV e pasmar perante a arte que ganha forma aos nossos olhos.

Foi precisamente graças a David e a Fernando Martins Pereira, respetivamente tio e pai de Rosário, que esta casa encontrou nos anos 70 um dos seus maiores tesouros: os 1300 pesados cunhos barrocos que, com os seus motivos naturais, religiosos e profanos, modelam brincos, alfinetes e pendentes ricamente trabalhados. "Um cliente nosso avisou-nos que iam ser deitados fora", conta Rosário para logo o tio completar, "compramo-los à empresa do Bonfim António Coelho Ribeiro por 103 contos". Moldados com métodos que remontam ao período do bronze, estes cunhos são uma das maiores riquezas da joalharia típica do séc. XVIII e servem hoje de inspiração para muitos criadores contemporâneos.

Joalharia contemporânea de mãos dadas com a tradição

No vocabulário de Liliana Guerreiro, um dos nomes mais badalados da joalharia portuguesa contemporânea, mora a leveza de formas, palavra escolhida para nomear uma das suas primeiras coleções. Leveza: Reanimar a Filigrana integrou em 2004 uma exposição itinerante pela Europa e marcou indelevelmente a sua assinatura de autor, ao reinterpretar técnicas antigas, como a da filigrana, em criações contemporâneas: "há filigrana em vários países do mundo e nunca encontrei nenhuma tão bem trabalhada como em Portugal".

Nos seus projectos, a artista vienense desconstrói e amplia a configuração original de técnicas antigas para lhes conferir uma nova forma de expressão. "Todas as minhas coleções partem de uma peça central do traje de Viana, como o relicário. Vou adaptando a técnica aos desenhos".

Se à designer de 44 anos lhe devemos a visão e o depurado minimalismo que impressiona em peças como o colar de prata e o alfinete da coleção Leveza, respetivamente primeiro e segundo prémios no primeiro concurso internacional de filigrana promovido em 2007 pelo município da Póvoa de Lanhoso e pela Escola Superior De Arte e Design de Matosinhos (ESAD), é aos artesãos Guilherme e Joaquim Ribeiro, de Póvoa de Lanhoso, a quem se louva a técnica. "Conheci várias oficinas e percebi que era com eles que queria trabalhar. São pessoas que gostam de desafios."

Os frutos desta parceria, com praticamente 30 anos a separar as duas gerações de joalheiros, estão à vista de todos. Em 2017, Liliana Guerreiro foi distinguida com o prémio Melhor Peça de Joalharia numa das mais conceituadas feiras internacionais da Europa, a Inhorgenta Munique, pelo seu colar Elementos. A jóia, que está avaliada em €9.500 e pode ser encontrada na loja da designer no Porto, parte de um fio de ouro muito fino, com cerca de 0,2mm de espessura, e é torcido com delicadeza até formar uma textura orgânica, quase como um coral, dando a impressão de movimento. "Na montagem, a soldadura é talvez a parte mais importante. Para a peça estar perfeita não se pode notar nada", aponta com perfeccionismo de artista, elogiando o trabalho dos dois mestres artesãos que com ela formam este brilhante trio há 15 anos: "todos os passos, do desenho à montagem, são feitos em conjunto. É um trabalho de equipa".

Inovação e sustentabilidade

Quando Joaquim Ferreira começou com 11 anos a fazer piscinas entre Santiago de Candoso, em Guimarães, e Braga, para ir vender brincos na ourivesaria Oliveira, provavelmente estava longe de imaginar que um dia não só teria a sua própria empresa, sonho concretizado em 1992, como a mesma vir-se-ia a tornar num exemplo de laboratório moderno da joalharia contemporânea. "Pensámos à frente e fomos um bocado loucos", atira o filho João para a conversa, ele que, juntamente com o irmão Bruno, foi responsável por virar de pernas para o ar a Farilu do pai: "passámos de um método completamente manual para um fortemente tecnológico."

O núcleo duro manteve-se intocável e ainda hoje encontramos Joaquim Ferreira com a sua equipa, de lupa de joalheiro colada ao olho, a polir e ultimar minuciosamente as peças: "os ourives têm que ser meticulosos e perfeccionistas", adverte Joaquim, "e eu sou". Mas graças a um projeto de inovação do QREN e a um investimento de um milhão e duzentos mil euros, a oficina passou de um fabrico tradicional para um processo tecnologicamente avançado. Passou a contar com máquinas laser, de prototipagem, programas informáticos de planeamento 3D e até montou um complexo sistema de aproveitamento da limalha invisível no ar, nas águas de lavar as mãos e nos tubos dos aspiradores ligados a cada banca de trabalho: "na última limpeza que fizemos nos aspiradores reaproveitamos 300gr de ouro no valor de 12 mil euros", conta João.

A transição não foi fácil, "precisámos de dois ou três anos de adaptação", admite, "mas hoje tiramos partido disso." Os moldes a partir dos quais são desenhadas as peças, enumerados e arquivados com regra de bibliotecário, já são mais de nove mil nas prateleiras e o volume de negócios da Farilu duplicou de 2009 para 2018 (400 mil para 800 mil euros). "Todos os dias tenho prototipagem para 10, 15, 20 desenhos de anéis que me demoravam uma semana a fazer", diz João. "Hoje conseguimos dar seguimento a encomendas em 24h".