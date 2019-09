A nova joalharia portuguesa

Com a memória dos artesãos e a imaginação de novos criadores, a joalharia nacional vai enriquecendo. Na Portojóia 2019, fomos conhecer os agentes da mudança e os valores do futuro deste setor em expansão.Quem em julho assistiu ao lançamento da campanha Legacy percebeu que os tempos que se vivem no setor joalheiro português são de dinamismo. "Temos empresas tradicionais, outras que quase só vendem no online, e temos empresas de jovens criadores que subcontratam novos trabalhos para a indústria, alavancando, com isso, o próprio crescimento do património já existente."É Nuno Marinho, presidente da Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP), que exulta e que nos próximos três anos quer ver o peso das exportações crescerem de 10% para 15% do volume total de negócio. Para isso, conta com a ajuda dos novos criadores apresentados este mês na Portojóia - Feira Internacional de Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria.