Portugal Fashion começa quarta e chama pela Europa

Leva designers a semanas da moda internacionais mas também traz a criação estrangeira ao Porto. O Portugal Fashion está de regresso e reforça as participações internacionais. A Alfândega do Porto é, mais uma vez, o ponto para onde a moda converge, de quarta, 23 de Outubro, a sábado, 26.O inicio dá-se com o desfile dos novos talentos - nacionais e não só. A plataforma Bloom mostra as criações de alunos de seis cursos de moda portugueses e ainda dos vencedores do Milano Moda Graduate 2019, um prémio italiano para jovens criadores - a primeira intervenção estrangeira do evento de tendências para a estação quente de 2020. O dia fecha com a veterana Katty Xiomara a mostrar as suas criações design-hotel Tipografia do Conto.Quinta-feira (24), a primeira designer do dia quer quebrar a norma ao apresentar a sua coleção através de uma performance. Carla Pontes volta assim ao evento organizado pela ANJE (Associação Nacional de Jovens Empresários) às 18h, antecedendo Estelita Mendonça, Inês Trocato, David Catalán, Luis Buchinho e a outra participação internacional desta estação: Nicolas Lecourt é considerado uma jovem promessa da criação de moda francesa. Fundou a marca com o seu nome no início de 2018 e promete um desfile extravagante, iconoclasta e sem género."A nossa estratégia de internacionalização passa também por trazer o mundo até nós, nomeadamente convidando designers internacionais que possam promover no exterior a nossa fashion week", diz Mónica Neto, do Portugal Fashion, em comunicado.Ao todo, até sábado, há cerca de 30 desfiles de desginers, de marcas e coletivos ou desfiles com várias brands como o de propostas infantis (sáb., 15h). O último dia abre com a dupla de sucesso além fronteiras, Marques’Almeida, que desfila às 11h, antes de Alexandra Moura (16h) e Pedro Pedro (18h). À noite, os veteranos Alves/Gonçalves, encerram o evento.Durante a 45ª edição do Portugal Fashion, o habitual Showroom Brand Up mantém a sua seleção de marcas portuguesas de calçado, vestuário, joalharia e marroquinaria e, pela primeira vez, há aqui venda direta ao público.