A recomendação do uso de máscaras pela DGS em espaços fechados, como medida suplementar às anteriormente recomendadas - etiqueta respiratória, distanciamento social, higiene das mãos - levou a que muitas empresas, ateliês e marcas pusessem mãos à obra e lançassem as suas linhas de máscaras de acordo com ?diferentes usos e funções.

Um importante nicho dessa produção partiu de um desafio lançado pelo Centro Tecnológico das Indústrias do Têxtil e do Vestuário (CITEVE) às empresas do setor, que têm respondido prontamente com modelos de uso clínico (tipo I), de uso profissional (tipo II) e de uso geral (tipo III). Os critérios que distinguem os três tipos de máscaras são a conceção, o desempenho e a usabilidade, estando as máscaras para uso comunitário, destinadas à proteção de grupo, enquadradas na terceira tipologia.

Em linhas gerais, estas máscaras devem ter um desempenho mínimo de filtração de 70%, podem ser de uso único ou reutilizáveis e têm de garantir pelo menos quatro horas de uso ininterrupto sem degradação da capacidade de retenção de partículas nem da respirabilidade. O cumprimento destes critérios é avaliado pelo CITEVE, que atualiza diariamente no seu site a lista de empresas certificadas.

Entre elas encontramos a LA Mask, que fabrica máscaras em poliéster e algodão, laváveis até cinco vezes a 60 graus, e que tem à venda no seu site modelos lisos e estampados (a partir de €3,70 a unidade) ou ?a Estamparia Adalberto, que recentemente começou a vender as suas máscaras nas lojas do grupo Sonae Wells, Modalfa, Continente e no site da MO (a partir de €10). Também a marca Springkode apostou na venda de máscaras, recorrendo aos modelos certificados ?da Daily Day Studio, da Bless Internacional (uso único) e da Confecções Manuela & Pereira (a partir de €19).

Com estilo e #Madeinportugal

Mas nem todas as máscaras são certificadas, como as que alguns criadores lançaram usando desenhos e padrões apelativos. A marca Weev Store, por exemplo, pegou nos modelos dos seus laços para os converter em máscaras de algodão com forro de tecido e laváveis a 40 graus. Os padrões vão dos mais infantis, com super-heróis, aos de motivos geométricos e inspirados na natureza. Cada exemplar custa €15 no site oficial.

Também a Gio Rodrigues readaptou a sua produção, centrada em fatos de casamento, para entrar em força no mercado das máscaras. Tudo começou com o projeto solidário Nossos Heróis, em que o designer portuense produziu perneiras, manguitos, cogulas, batas e máscaras para doar a profissionais de saúde. Atualmente tem uma coleção de máscaras em poliéster disponível no seu site para venda ao público com tecidos elegantes, que podem ser combinados com outros acessórios. O preço de cada máscara é de €17,50 e 15% do valor reverte para o projeto Nossos Heróis.

Já a veterinária Mónica Mira aliou a paixão pelos cavalos à produção de máscaras. Como? Unindo-se ao ateliê Maria Paula Vidal e lançando a Al Equine Masks, marca de Évora que reaproveita tecidos usados para criar máscaras duplas em algodão com padrões equestres (€10). As encomendas devem ser feitas por telefone (933 826 070) e, por cada quatro máscaras vendidas, é oferecida uma a uma instituição de solidariedade social.

Entretanto, em Braga, Dora Guimarães adaptou o seu ateliê para também começar a cortar e coser máscaras de assinatura. A designer, que estagiou no ateliê de Miguel Vieira, pegou nos lacinhos, nos estampados florais e nas riscas com que trabalha as suas peças femininas, aplicando-os em máscaras feitas à base de algodão ou poliéster, reutilizáveis e com bolsa interior para filtro. As encomendas podem ser feitas no seu site e os preços variam entre €12,50 e €15.

A pensar nas famílias, os designers Sara Lamúrias e Pedro Noronha-Feio criaram para a sua Pecegueiro um leque variado de máscaras em quatro tamanhos, transversais a crianças e adultos, reutilizáveis e feitas em algodão. Quanto aos padrões desta marca lisboeta, caracterizam-se pelas cores alegres e alguns inspiram-se na natureza, chamando a atenção para espécies e?m risco de extinção, como o lobo-ibérico e a águia-imperial. Estão disponíveis no site oficial da loja, por €9.



Máscaras de luxo e produção solidária



Há várias marcas de luxo a produzir para fins solidários. Entre elas encontram-se a Louis Vuitton, que já distribuiu centenas de milhares de máscaras a profissionais de saúde franceses. Também a Burberry direcionou parte da sua produção para doar mais de 100 mil máscaras ao sistema nacional de saúde britânico. Em Itália, a Prada quis apoiar os profissionais de saúde da região da Toscana, oferecendo mais de 110 mil máscaras e 80 mil fatos médicos, juntando-se a outras marcas de referência da alta-costura no combate ao coronavírus, como a Ermanno Scervino, Giorgio Armani, a Bulgari ou a Gucci. Fora do mercado de luxo, também a Lacoste, através das suas fábricas em França, Argentina e Turquia, já chegou à marca das 100 mil máscaras solidárias. A Calzedonia, em Itália, adaptou as linhas de produção para fazer pelo menos 10 mil máscaras e batas por dia, e, em Espanha, o grupo Inditex, detentor da Zara, da Pull&Bear e Bershka, associou-se à Mango e à H&M, e também está a doar material de proteção aos hospitais e profissionais de saúde espanhóis.