ModaLisboa: Se a moda é uma ciência social, Constança Entrudo quer intervir

De pastilha elástica na boca, de livro debaixo do braço ou a roer uma maçã. Os modelos que desfilaram as criações de Constança Entrudo no sábado, 13, podiam andar pela passerelle da ModaLisboa como quisessem, foi a indicação que a designer lhes deu. Aos 24 anos, Constança Entrudo estreia a sua marca na semana da moda lisboeta: não estava à espera que tudo acontecesse tão rápido, mas há que aproveitar para mostrar o trabalho em que as ideias se transformam em tecidos e peças sem género - sem pruridos em ser-se o que se é.

Como a música, a primeira modelo entrou saltitante na passerelle, outros mais austeros, outros completamente descontraídos "Disse aos modelos para andarem como se estivessem na rua, 'vão como quiserem'. Sentirmo-nos nós próprios é muito fácil de se dizer mas é difícil de cumprir", diz Constança já com o desfile terminado, abrigada numa arcada do Pavilhão Carlos Lopes enquanto lá fora sopra o Leslie. Dizer que a moda serve para nos sentirmos nós mesmos é de facto o cliché de que toda a gente se recorre, mas nem todos se preocupam com anular barreiras dentro e fora da passerelle.



Constança Entrudo na 51ª ModaLisboa

"Desenho sempre sem género. Uma peça nasce assim porque para mim é quase como uma pessoa, uma peça para mim tem uma história própria e portanto eu não consigo olhar e dizer que isto é para mulher ou para homem. É para quem gostar e se sentir bem a usar", diz, clarificando que nada disto é casuístico. "A moda é uma ciência social, como designers o nosso papel é ter uma certa intervenção. Por vezes demora tempo a ser digerido, mas vai tendo o seu impacto. Acho que se, com a maneira como nos vestimos, começarmos a ter consciência que temos de ser nós próprios isso passa instantaneamente para a rua - não vestir porque alguém gosta disto, porque sou homem ou mulher. Porquê? Se quero vestir um vestido e sou homem do it."

Constança Entrudo tinha já estado no WonderRoom da ModaLisboa e foi isso que precipitou o início da sua marca - este ano apresenta-se na plataforma LAB que divulga e apoia novas marcas e designers. Há um ano a recepção das suas peças na loja temporária do evento correu melhor do que esperava, conta, e alterando os planos que tinha, fundou uma marca com o seu nome e aos 24 anos prepara-se para se dedicar a ela a partir de Lisboa. Veio de Paris, da Balmain onde desenvolveu um maior pensamento como designer de moda, depois de ter começado como designer têxtil e assim ter estagiado e trabalhado com Marques’Almeida ou Peter Pilotto, em Londres. Foi nessa cidade que estudou design têxtil na Central Saint Martins e é com esta área de design que ainda se identifica.



Constança Entrudo na 51ª edição da ModaLisboa

"Eu adoro pintura, escultura, gosto de experimentação de material e tentei seguir um caminho que tentasse ter um bocadinho de tudo e daí ter-me tornado designer têxtil. Como gosto de contextualizar os meus tecidos e o estudo do material, tento sempre pô-lo no corpo porque tenho um fascínio por pessoas e por ver o meu trabalho em pessoas, mais do que em interiores, por exemplo", explica.

Ainda que nesta colecção, "Connections", tenha ensaiado algumas peças mais estruturadas e que pensam o corpo humano, o foco do seu trabalho continuam a ser os tecidos: há desfiados, fios soltos ou aglomerados, azuis e vermelhos contrastantes, roxos brilhantes ou em veludo, sobreposições e até o top feito do encontro de vários cintos e das suas fivelas. Para o desenho destes tecidos que resultaram em cerca de 20 coordenados o mais forte ponto de partida foi o trabalho da artista contemporânea Anne Collier sobre conexões, "como estamos todos conectados a sítios diferentes, tempos diferentes e no fundo unimo-nos de alguma maneira". O método para chegar a cada desfile é demorado: pesquisa em arquivos, leitura de livros e mais livros sobre o mesmo tema. Em "Connections" entra também o livro de Italo Calvino Difficult Loves, em uma quantidade de gente forma uma cadeia de amores não correspondidos.



Constança Entrudo na 51ª ModaLisboa

"Tiro muita inspiração de conceitos acima de tudo, de uma coisa que não é visual e de como posso torná-la visual. É esse sempre esse o meu desafio", explica. Aqui as conexões tornaram-se materiais com as peças que se podem usar de várias maneiras, com os casacos que parecem desconstruídos - cosidos e recosidos -, nas jóias que funcionam como botões, pontos de junção de mais do que uma peça e, de uma forma mais conceptual, nas ligações que Constança criou com outros artistas - Colomb d’Humieres é a joelheira francesa que criou as jóias, Marie Hazard trabalha a tecelagem e Nadia Wire faz as malhas experimentando cor e torcidos de várias formas.

As ideias de Constança estão claras mas com a consciência de que ainda é jovem - "gosto de trabalhar para outros e quero continuar, aprendo muito". No futuro próximo é de estabilidade à sua marca, mas sempre em movimento entre Londres, Paris e Lisboa, até porque colocar já esta colecção no mercado internacional é um objectivo. Além disso, não consegue passar uma semana no mesmo sítio confessa. "Prefiro estar estafada do que entediada". Está já a fazer as malas para uma visita ao Porto.