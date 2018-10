ModaLisboa: O design de moda casou com a arte antiga, o padrinho foi Nuno Gama

No piso de entrada do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) quem nos recebe é São Miguel. A estátua derrubada por um turista em 2016 está restaurada entre as escadarias dão acesso ao piso superior, enquanto uma onda de gente se junta à sua beira esperando luz verde para entrar na primeira apresentação de Sábado na ModaLisboa.

Neste momento aberto ao público, perto das 15h, Nuno Gama, que reflecte sempre sobre a história portuguesa nas suas colecções, quis trazer as roupas de Primavera-Verão de 2019 para perto dos Painéis de São Vicente de Fora - "são uma paixão eterna", diz à Sábado enquanto os manequins estão espalhados pelas salas do terceiro piso do MNAA, dedicadas aos tesouros da pintura e da escultura portuguesas.

"Não me interessava que o museu fosse um mero cenário", refere António Filipe Pimentel, director do MNAA, acrescentando que Nuno Gama ganha aqui sentido já que trabalha o contexto português - a sua última colecção, de Outono/Inverno 2018, foi inspirada nos Painéis de São Vicente de Fora. "Queria fazer isto aqui primeiro para lhes agradecer essa inspiração, e segundo trazer-vos para que possam receber aquela magnífica energia que os painéis emanam e todo o espólio do museu", explica.



Com as pinturas como pano de fundo ou ao lado das esculturas, os manequins esperam que os espectadores desfilem e até interajam consigo - alguns param para inspecionar um dos conjuntos em rede preta de calção e camisola de alças bordado com flores, ou os detalhes no braço de um blazer; outros pedem selfies, ou atiram-se a elas sem pedidos. O designer que celebra este ano 25 anos de marca e abre em breve uma loja em nome próprio no Chiado incentiva esta interacção - "vão, peçam a um deles para tirar o casaco para ver: tem uns forros com uns pavões lindos", comenta.

"Sempre tive vontade de fazer uma coisa assim [com os modelos parados e as pessoas a circularem]: poderem ver as coisas com outra proximidade, demoradamente, ver que o casaco afinal até tem um pormenor especial nas costas ou descobrirem os materiais de alguma forma. E nesta colecção vale a pena: bateu records de excelência com as alpacas - os fatos são 100% alpaca - é capaz de ser a mais cara", diz.



Nuno Gama chamou a esta colecção Porto Graal e pensou-a com contrastes: de um lado a impressão de um safari com calções em kakis, beges, cinzas e verdes secos, blazers a condizer, casacos cheios de bolsos com pormenores em amarelo limão em fechos ou nas em t-shirts e uma espécie de jaba branca, a túnica árabe que cobre os homens até aos pés. Do outro lado, um ambiente mais urbano e por vezes formal: há vichy com flores bordadas em preto, peças em rede preta e tecidos acetinados em fatos e gabardinas.

Enquanto no terceiro piso Fred Martinho, guitarrista dos HMB, toca guitarra eléctrica dando banda sonora a toda a instalação, António Filipe Pimentel anda de uma sala para a outra a garantir que está tudo como deve estar: as pessoas movimentam-se e não ficam compactadas numa sala, o que elevaria o risco para as obras. "Temos a vigilância toda concentrada neste piso, até eu estou a fazer vigilância", diz recordando o momento em que foi preciso triar o número de pessoas que entraram numa das salas. "Ainda assim é importante usarmos o património, que serve para nós, para ser transmitido às gerações futuras e amado. E só ama quem conhece", acrescenta o director que vê neste acontecimento uma oportunidade de cruzar os públicos do museu e da ModaLisboa e de Nuno Gama.Talvez para apaziguar as enchentes de público, a estátua sofrida de São Miguel esteja à entrada.