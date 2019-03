À 52ª edição, a ModaLisboa faz do velho novo

Padrões antigos em cortes de casacos e vestidos atualizados e roupas em segunda mão que se uniram para criar peças novas. Na 52ª edição da ModaLisboa o velho apareceu de cara lavada a bem de uma nova lógica de consumo.



A meio da tarde, no Pavilhão Carlos Lopes em Lisboa, uma posição política: os fundadores da Awaytomars apareceram na passerella com meia t-shirt com as estrelas da União Europeia colada a outra meia t-shirt branca. "A Marilia é italiana, eu sou espanhol, somos uma marca com sede em Londres e em Portugal - não dá para ser mais europeu. O Reino Unido vai sair da União Europeia no dia 29 de Março e a gente não sabe o nosso destino como europeus. Não acreditamos que esta divisão faça sentido, é uma coisa que foi veiculada pelas fake news e pelas redes sociais para uma geração mais velha que não acredita nos valores da UE", disse à SÁBADO Alfredo Orobio, CEO da marca.

Awaytomars são não só pela reciclagem, mas também pela reutilização de peças de roupa. Nas propostas para o próximo outono e inverno há a justaposição de t-shirts, casacos com padrões clássicos, sweats colegiais e camisolões. O resultado tem a assinatura da marca em cada assimetria ou em vestidos fluidos com estampados em degradé. "É uma colecção sobre unir, unir histórias de duas pessoas que nunca se conheceram", conta Marilia, designer principal, que fez germinar a ideia desta colecção depois de perceber o destino dos depósitos de roupa usada em Londres: vão para lojas de venda em segunda mão com objectivos sociais, vão para países africanos ou asiáticos, ou vão para o lixo - basta que lhes falte um botão.



Awaytomars Foto: Ugo Camara

Esta realidade preocupou a marca pelo descartar de tanta roupa, mas também porque o excesso de consumo da Europa tem como consequência a introdução de roupas em comunidades pobres. "O impacto social é muito forte: como é que você, sendo um vendedor local que faz a sua própria roupa em África, vai competir com uma camisa da H&M ou da Primark que está num mercado de segunda mão?"

Todas as peças apresentadas na coleção para o Outono Inverno de 2020 foram feitas a partir de peças usadas enviadas para a marca pelos associados da plataforma. Assim se justifica a "união das histórias" de que fala a designer, já que peças de pessoas que nunca se cruzaram no mundo estão agora juntas. Awaytomars, que cria as suas coleções com base numa rede de designers que envia as suas ideias em esboços, recebeu desta vez peças até com mensagens políticas: cinco t-shirts da UE e dois bonés da campanha presidencial de Donald Trump - riscaram palavras e transformaram a frase "make America great again" em "make again" ("fazer de novo"), o que cola bem com todo o conceito desta coleção.



A fechar o dia Luís Carvalho pegou em conceitos clássicos e bem presentes no nosso imaginário e deu-lhes uma nova forma de expressão. Padrões como o xadrez e o pied-poule assentaram em blazers reinventados, com mangas em balão e folhos nos colarinhos, ou capas invernosas tornadas em vestidos. O artista digital Matthieu Bourel foi a inspiração ao combinar a colagem de papel com a animação digital, numa espécie de modernização de fotos antigas.



Desde 2013, ano em que primeiro se apresentou nesta semana da moda, que Luís Carvalho ouve perguntas sobre qual a inspiração das peças e a evolução das marcas. Este ano o guião dos jornalistas mudou e quando lhe falamos no cantor Conan Osiris não consegue esconder que é a milionésima vez que lhe perguntam como surgiu a colaboração entre os dois. "Já o conheço há 10 anos e já tinha colaborado com ele em editoriais para revistas. Mandei-lhe uma mensagem a dizer que gostava de vesti-lo, ele próprio enviou-me o print screen de um look que gostava de usar", relembra a cricunstância em que acordaram que Luís Carvalho vestiria o vencedor do Festival da Canção neste programa. "Ainda não sei se sou eu avesti-lo na final. Em principio, sim, Gostaria de manter a parceria."

No Pavilhão Carlos Lopes, o dia começou com um bailado de skates. João Magalhães, que até hoje se tinha apresentado na ModaLisboa com a marca Morecco, montou um halfpipe no meio da passerele. Os primeiros minutos do desfile foram de um casal de skaters a fazer rolar as suas tábuas ao som do Bolero de Ravel. Foi o prelúdio de uma colecção que juntou as peças desportivas às cores e materiais festivos.

Inspirado por uma exposição de Tomás Sacraceno, patente no MAAT no Verão passado, João Magalhães criou peças acetinadas, metalizadas ou com padrões orientais. O designer fez desfilar alguns dos seus amigos e tornou assim o desfile num espetáculo plural sem uma padronização da beleza e com bastantes peças andróginas.

Foi ainda dia de Imauve e David Ferreira, que expôs um novo conceito social: a betnica. "É betnica sou eu", diz depois do desfile e justifica que assim como as betnicas são "betas" capazes de vestir e conjugar peças de tendências diferentes, ele reuniu neste desfile vários momentos da sua carreira - volumes, cores vibrantes, coordenados teatrais.





David Ferreira Foto: Ugo Camara

Este sábado marcou também ao regresso de Carlos Gil ao calendário da ModaLisboa. Foi aqui que estreou, em 2014, a sua linha de pronto a vestir, mas nas últimas estações mantinha-se a apresentar trabalho apenas no Portugal Fashion, no Porto, ou em semanas da moda internacionais, apoiado pelo ANJE (Associação Nacional de Jovens Empresários), organizadora do evento portuense.

No regresso à capital mostrou uma coleção inspirada pela pintura e pelas suas vanguardas com cores primárias e um padrão cheio de linhas pretas carregadas e abstractas.

Antes de Luís Carvalho fechar o dia, Lidija Kolovrat entregou-se à natureza e à sua magia. Pintou a cara nos manequins de verde, não numa referência à imagem feita da vida marciana, mas numa ode às plantas. O centro da passerelle encheu-se de flores e animais em espuma colorida para ver passar chapéus e calças de cowboy reinventados, padrões com cogumelos e verduras e sobretudos estruturados.

O dia, que começou em Santos com o desfile de Constança Entrudo num armazém a lembrar a arquitetura industrial, terminou em Marvila com a apresentação da marca Ernest W Baker, na TEM-PLATE, uma nova loja de luxo.