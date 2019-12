Quando chega o momento de escolher o que jogar ou oferecer neste Natal há (bons) lugares-comuns. Muitos franchises regressam no último terço do ano para facilitar as decisões, seja através dos clássicos de futebol, FIFA ou PES, ou de um novo capítulo de Call Of Duty ou Need For Speed.Contudo, surgem também anualmente novos IPs (intellectual property/propriedade intelectual, um termo pomposo adaptado pela indústria dos videojogos para substituir franchise) e também vale a pena olhar para eles: em 2019 saíram dois muito bons. E, claro, a Nintendo tem por hábito lançar irresistíveis.Curiosamente, dois dos melhores jogos do ano não são franchises nem sequelas. São dois novos IPs, criados por equipas japonesas que revolucionaram a indústria nas últimas décadas. Sekiro: Shadows Die Twice saiu no início deste ano para várias plataformas e concretizou aquilo que era prometido, um intenso e moroso desafio num universo de samurais. O jogo veio da FromSoftware, que está por trás de um dos franchises mais desafiantes - e importantes - da última década, a saga Souls. Desta vez, o criador Hidetaka Miyazaki quis navegar para outros ambientes e fazer um jogo tão difícil como Souls, mas com mecânicas de jogabilidade e ambiente distintos.O outro é o inevitável Death Stranding, um exclusivo da PlayStation 4, uma bizarria que saiu da cabeça de Hideo Kojima, o génio por trás do magnífico universo de Metal Gear Solid. Numa década dominada por cenários apocalípticos no mundo do entretenimento, Death Stranding é um belo ponto final nessa matéria, com uma história sobre conexão e empatia.Os franchises mais fortes raramente costumam falhar e em 2019 foram particularmente felizes a acertar agulhas com o espírito do momento. Até o universo Star Wars parece ter encontrado o caminho com Star Wars - Jedi: Fallen Order (para várias plataformas), depois de duas tentativas algo falhadas que acompanharam os filmes anteriores da nova trilogia no cinema, em 2015 e 2017.Continuando no universo de jogos disponíveis para várias plataformas, Call Of Duty regressou com um reboot a um lugar onde foi muito feliz, Modern Warfare, com uma nova história adaptada a uma nova realidade mundial.Se procura desporto e alta velocidade, este ano vale a pena olhar para Heat, a nova entrada no franchise Need For Speed, que se inspirou em Miami para criar a sua Palm City, uma cidade cheia de calor e nostalgia.A Xbox One trouxe um dos melhores exclusivos deste ano, Gears 5, a mais recente aventura de Gears Of War, desta vez com uma protagonista feminina.Já a Nintendo Switch surgiu com duas propostas fortes neste final de ano, uma aventura de Luigi nas suas mansões assombradas, Luigi’s Mansion 3, e Pokémon Sword and Shield, o jogo ideal para explorar a nova versão da Switch, a mais portátil Switch Lite.De vez em quando a Nintendo surpreende com um novo produto. O Wii Fit foi um sucesso nos tempos da Wii, mas pecava por não ser tão funcional como desejado.No passado outubro surgiu com um novo produto no mercado, o Ring Fit Adventure, um jogo que é também uma plataforma de exercício, usando a mecânica de um RPG (role-playing game) e dois objetos (um anel e uma alça que se coloca na perna) para possibilitar a realização de exercício físico dentro de casa, enquanto se joga e queima calorias, como, em tempos, com os vídeos de aeróbica de Jane Fonda.