Enquanto não surgir um John Hammond da vida real a extrair ADN de dinossauros a partir de mosquitos fossilizados, o Dino Parque Lourinhã é o mais próximo que teremos de um Parque Jurássico. São 180 modelos em tamanho real espalhados por cinco percursos temáticos: Paleozoico, Triásico, Jurássico, Cretácio e Monstros Marinhos. Reserve duas a três horas para ver tudo e guarde o fôlego para acompanhar o ritmo das crianças. É que o percurso sinuoso e o arvoredo escondem os dinossauros - só quando se alcança um é que se vislumbra, com alguma histeria infantil à mistura, o seguinte. Uma excitação.R. Vale dos Dinossauros, 25 Abelheira, Lourinhã • 261 243 160 • 10h-17h (última entrada 15h30); não fecha• €11,70 (adultos), €8,91 (crianças dos 4 aos 12 anos)É em Mafra que fica um dos maiores parques de paintball da Península Ibérica. Além de 12 campos para andar aos tiros, há ainda laser tag, airsoft e um parque de insu- fláveis para passar o dia todo em modo de recreio infinito.Av. do Megacampo, Lugar da Romã, Sobral da Abelheira, Mafra • 214 876 088 • 9h30-21h • A partir de €6,95Uma sala de onde só se sai depois de resolver um puzzle parece o sítio ideal para deixar os filhos nas férias. Neste Escape Room entram crianças dos 8 aos 14 anos, em grupos de até 10, sempre com a presença de um ou dois adultos.R. do Passadiço, 142, Lisboa • 213 420 437 • 14h-23h (sáb., dom. e fer., 10h30-23h) • A partir de €75 (grupos de duas até sete crianças)É sabido que a Quinta do Lago é um dos melhores resorts de golfe do mundo. Mas sabia que dentro da propriedade os campos de golfe coexistem com um campo de minigolfe com 18 buracos?Quinta do Lago, Almancil • 289 390 700 • 9h-17h30 (não fecha) • €12 (18 buracos), €8 (nove)Este centro tem como missão divulgar a ciência através do Parque de Astronomia. Eis então uma proposta para passar o dia com a cabeça na Lua - e nas estrelas e planetas que compõem o Sistema Solar.Pq. de Astronomia Alto de St.ª Bárbara Via Galileu Galilei, 817, Constância • 249 739 066 • 9h30-18h (dom. e fer., 14h30-18h; sáb., até às 22h30) • €2,50