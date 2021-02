Kia Stonic by Fila: um carro em fato de treino

Um dos apresentadores de Top Gear, a venerada série britânica sobre carros que já vai em 29 temporadas, disse-me uma vez que o segredo para uma boa crítica automóvel é entreter no início, preferencialmente de forma a surpreender e prender a atenção do leitor, e só depois entrar nas especificações e tecnicidades - nos cavalos e nos binómios, nos habitáculos e nas caixas de transmissão - com que se curam as insónias.