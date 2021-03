Eis o novo rosto da Opel

Este Mokka não renova só a imagem do SUV crossover da marca alemã - marca o início de uma nova era para a Opel. Primeiro contacto com a versão elétrica Mokka-e Ultimate e com a 1.2 Turbo a gasolina.

Uma coisa é o que as marcas dizem que fazem, mas a realidade, muitas vezes, acaba por discordar do que é dito. Confesso: foi com algum ceticismo que registei que a nova geração do Opel Mokka representaria uma mudança de paradigma para o fabricante alemão. "Com o novo Mokka, reinventámos virtualmente a Opel", disse Michael Lohscheller, um dos seus vice-presidentes. A sério?