Quer ser vegan e não sabe como?

Falámos com Catarina Oliveira, licenciada em Nutrição e mentora da marca Grain Vegan Burguer, para perceber que cuidados se devem ter em conta ao transitar para uma alimentação vegan sem se pôr em risco a saúde. Não nos ficámos, porém, pela comida vegan...

O tema não é propriamente novo e os dados comprovam que a mudança do padrão alimentar é muito mais do que uma tendência: segundo um estudo da Nielsen para o Centro Vegetariano - Associação Ambiental para a Promoção do Vegetarianismo, entre 2007 e 2017 o número de vegetarianos em Portugal quadruplicou.