Pastelaria Yamina: é uma bica árabe, por favor

Quando tinha uns 8 anos, Kerrim saltava a janela do quarto da avó para roubar doces. Em Marrocos, na preparação de casamentos, o banquete de doces era, como todas as coisas valiosas, guardado no quarto da avó. Mais de 20 anos depois, a partir da memória de ver fazer essas preciosidades e das dicas da mãe ao telefone, Kerrim abriu a primeira pastelaria marroquina em Lisboa. A Yamina tem também influências turcas e aqui pode, finalmente, beber-se um café árabe no País.