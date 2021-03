Pão pão, sandes sandes: as estrelas deste confinamento

As sandes são a resposta de alguns restaurantes à imposição do takeaway e do delivery. Fomos atrás das histórias e das inovações metidas entre duas fatias de pão.

Pão com manteiga é bom, mas com fiambre é melhor. A ideia de Vitorino Silva é simples e um tratado. Melhore-se o que se põe entre duas fatias de pão e aumenta a satisfação. Foi assim em tascas e tabernas antigas e, hoje, há restaurantes a reinventar as simples e práticas sandes, perfeitas para o takeaway e as entregas ao domicílio.



Em tempos idos, o Cais do Sodré, em Lisboa, estava cheio de tabernas com travessas ao balcão. Os homens chegavam do trabalho, pediam vinho e punham o que houvesse dentro do pão - um rissol ou uma isca de bacalhau. O taberneiro cortava-lhes pedaços das carnes do cozido e estavam à vista as rodas de queijo da ilha, que também entravam no certame.



"Esta é a nossa tradição", diz André Magalhães, estudioso da tradição gastronómica, cozinheiro e dono da Taberna da Rua das Flores. Em 2020 começou a explorar o Quiosque de São Paulo e quis "render homenagem à comida popular". Vende as miombas, "mães e pais das bifanas e dos pregos" ou a sandes de lulas fritas. "A nossa raiz é sefardita", continua, "ou seja, é virada para os fritos, é comum pôr um panado dentro do pão", explica.



Os panados, que ainda se veem na Baixa, convivem agora com pães estrangeiros ou sandes que ganharam fama nas redes sociais, como a katsu sando, a japonesa de panado de porco, esteticamente muito alinhada, com carne da mesma grossura das fatias de pão. Algumas reinvenções põem-lhe outros recheios ou exageram na altura da carne - faustosas e irreais: "Foodporn", resume André Magalhães.



A carregar o vídeo ... 5 dicas para a sandes perfeita

No Porto, a devoção à sandes é caso sério. O exemplo mais gritante é a francesinha, esse croque monsieur aportuguesado que desperta as mais acérrimas paixões e discussões nas bocas dos portuenses.



Noutro campeonato, jogam as sandes em molete: a sandes de presunto da Badalhoca, a de rojão do Café Expresso, a de pernil da Casa Guedes ou a de isca de bacalhau da Adega Rio Douro. Nestes sítios, o que é servido no prato também pode ser acamado dentro do pão - do bolinho de bacalhau às iscas de fígado, da orelheira ao panado. E não esqueçamos as bifanas do Astro e da Conga, ou as sandes de leitão do Forno do Leitão do Zé.



Neste riquíssimo ecossistema, florescem novas criações. "Uma sandes sabe sempre bem", atira o chef Pedro Braga enquanto fala à SÁBADO da reviravolta que deu ao seu restaurante com a pandemia. As propostas do Mito ficaram em stand-by para deixar entrar em cena os hambúrgueres do Play Burger, chancela de takeaway e de entregas ao domicílio.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mito (@mitorestaurante.pt)

Virando-se para o pão, não se quis ficar pelos hambúrgueres. Em conversa com o amigo Miguel Peres, responsável pelo restaurante de takeaway e delivery Reco Reco (Lisboa), decidiu importar para o Porto o TAT, sigla para Take Away Thursday [quinta-feira do takeaway]: "É abrir as portas a pessoas de quem gostamos. Ao mesmo tempo, é um dia diferente para o cliente."

A dinâmica é simples: todas as quintas, o chef de 37 anos convida um cozinheiro para criar uma sanduíche a ser vendida apenas nesse dia. "Há sempre espaço para fazer muitas coisas entre duas fatias de pão", diz, dando um exemplo: "Ter uma a Aurora [Goy], que é uma cozinheira de registo mais clássico, a trabalhar dentro do pão, acaba por ser muito interessante." Pedro Braga incentiva ao rasgo criativo: "É só um dia, não há que ser conservador. Pode-se arriscar."





Já em Lisboa, Miguel Peres continua com o TAT enquanto serve as sandes do Reco Reco, marca do restaurante Pigmeu. Há seis anos o Pigmeu abriu como casa de sandes em Campo de Ourique, evoluiu para um bistrô devoto do porco e da agricultura biológica, e hoje faz uma slow fast food: "São ingredientes de bons produtores, com pão artesanal. Uma sandes é bom pão. Depois, pode ter tudo lá dentro", sintetiza Miguel Peres: "Não é por ser uma sandes que leva ingredientes de má qualidade. É mais fácil um cliente perceber isso hoje do que há seis anos."

Com o segundo confinamento também Leonor Godinho, da Musa da Bica, juntou as suas sanduíches às de Pedro Monteiro, da Musa em Marvila, para pôr a salivar os mais primários desejos de gordura e umami. Há as de almôndegas, cheias de molho e queijo, as de lulas picantes e as favoritas da cozinheira, as clássicas Reuben. "É a sandes perfeita, tem tudo: a gordura do queijo, o ácido dos picles, o doce e o salgado da carne e o pão torrado."

Para Leonor Godinho é o contraste de texturas que define a boa sandes: há que pensar na crocância e, no caso de um recheio rico em molho, evitar pães que empapam.

Tudo começa no pão, a fundação e a cobertura destas arquiteturas. A verdade violenta é que há pães incompatíveis com certos recheios. Um brioche fofo e vulnerável não consegue receber um kimchi cheio de água, tal como uma alta camada de bifanas não deve entrar numa bola corpulenta e seca.





Alana Mostachio lembra o ensinamento do dono do Afonso das Bifanas, mítica casa lisboeta. A cozinheira do bistrô VDB, no Campo das Cebolas, foi confrontada: "Sabe o segredo desta bifana?" A resposta era simples: "O pão segura o molho." O papo-seco, diz André Magalhães, "é a dose certa - de 50 a 60 gramas" e agarra o molho sem se desfazer.

No VDB, Alana também se virou para as sandes neste confinamento. A sua cozinha de autor e de produto não sobrevive às viagens e por isso inventou "sandes com a identidade do restaurante". Depois de escolher o produto-estrela, a preocupação é o molho, que vai "abraçar tudo, trazer suculência, gordura e humidade". No fim, para Alana, a sandes ideal é simples, "sem bagunça, com sabores equilibrados".

"Numa trinca, está tudo", resume a criadora da salsicha de polvo, que serve num cachorro com maionese picante e pico de galo. Neste hot dog, na sua sandes de bacalhau panado, na de cogumelo grelhado ou na de joelho de porco, só de olhar vemos uma criatividade serena, sem euforias, mas malandra - veja-se a sandes de queijo frito.





No BBB Taste, também em Lisboa, as criações são mais encorpadas: para cada pão, 100 gramas de conduto. Yann Rotundo, um dos fundadores desta casa de sandes, aconselha a estar à mesa para provar a sandes de borrego estufado, a de rosbife com maionese ou a de cogumelos: "Queremos fazer sandes com produtos elaborados, sempre cozinhados." Yann não liga aos clássicos americanos e prefere olhar para os tachos portugueses. "Adoro o molho de um estufado", confessa. A melhor regra é pão com tudo e tudo dentro de um pão.