Palmanhac, a refrescante laranja fortificada de Palmela

Palmanhac é uma nova marca de bebidas espirituosasm de uma família da Arménia que se apaixonou pela beleza da região de Palmela, começando a produzir aguardentes e "vinhos de fruta" (isto é, fortificados de fruta, como são os moscatéis e vinhos do Porto e da Madeira), mas não com uvas: são as laranjas, limões e morangos, comprados aos pequenos produtores da região, que dão origem às suas refrescantes criações, ideais para finalizar a refeição ou, bem geladas, com gastronomia leve.