Onde comprar vinhos baratos online?

Desde o confinamento de março e abril que a maioria dos produtores avançou com lojas próprias online. Se sabe exatamente de que vinhos gosta (as criações de Domingos Soares Franco para a José Maria da Fonseca, as irreverências de António Maçanita para a Fita Preta ou as invenções de Nelson Rolo para a Ervideira), pode ser a melhor opção. Contudo, as garrafeiras com maior variedade também estão com descontos e entregas ao domicílio. Mostramos-lhe as melhores opções.



OnWine

Com portes grátis a partir de €30, para todo o País, a Onwine é das melhores soluções para boas compras online (e também vende azeites e tem receitas para cozinhados a harmonizar com os vinhos). Destacam-se os packs selecionados – nada menos que 12 garrafas de Dona Ermelinda tinto ou branco ou a mesma dúzia de Cabriz branco custam €43,89, e o conjunto de cinco brancos de altitude, idealizados por Rui Roboredo Madeira na Beira Interior e no Douro (vinhos Beyra e Castelo d’Alba, sublimes pela sua mineralidade) custa €44,96. Os preços para garrafas individuais começam nos €3,49 – casos dos Vinea e Tavedo (entradas de gama da Cartuxa, no Alentejo, e da Burmester, do Douro) – mas pouco mais custam os excelentes tintos Monte Velho (do Esporão, Alentejo) e Montes Ermos (da Adega do Freixo, Douro): €3,89. Nos vinhos premium, para dias de festa, destaque para a sinfonia de aromas do Oboé (branco ou tinto), do Douro, por €152,89.



Vinha.pt

As entregas são gratuitas em compras acima dos 50 euros e, se estiver meio perdido com as marcas, o site – que tem mais informação do que a generalidade dos outros acerca do País vitivinícola – oferece um inquérito para responder a perguntas sobre as suas preferências e intenções de harmonização e faz-lhe um pack-solução a gosto, personalizado. O alentejano simples, para o dia a dia, Terras d’El Rei, é o vinho mais barato – €1,89 para branco e €1,99 para tinto, autênticos preços de supermercado –, mas subindo um pouco, sem ultrapassar os €4, já encontrará encantadoras surpresas, como o Beyra branco, a €3,90, ou o Monte das Ânforas tinto a €3,95. Nos vinhos premium, há Barca Velha de 2008 a €650 e Pêra Manca tinto 2014 a €339. Semanalmente, apresenta promoções – uma das mais recentes foi em parceria com a Manzwine, o produtor do Dona Fátima, ideal para conhecer a Jampal, uma casta quase desconhecida, que origina vinhos brancos encorpados (coisa rara), plantada na zona Oeste da região de Lisboa.



Wines9297

Na loja online da garrafeira de Telheiras até raridades encontra, sempre dos melhores produtores. Se quer ser surpreendido, pode escolher um Cabaz Mistério (com seis tintos, seis brancos e tintos ou novidades), mas se o que procura é pechinchas de qualidade, só tem de selecionar o separador ""Vinhos até €6" e apreciar a seleção. Lá estão, entre outros, o branco de 2019 e o tinto de 2016 da Casa da Passarella – A Descoberta, do Dão; o tinto alentejano Caricatura, criado pelo certeiro enólogo Paulo Laureano com a colheita de 2018; o fresquíssimo Soalheiro Allo de Alvarinho e Loureiro, da região dos Vinhos Verdes; ou o Lacrau branco de 2019, do Douro. Problemas: há alguns vinhos esgotados e a entrega ao domicílio só é grátis na zona de Lisboa e em compras acima de €50.



Garrafeira São João

Começa abaixo dos €2, a oferta loja online da Garrafeira São João: há um Terra Franca rosé, vinho simples, fresco, (bem) feito pela Sogrape, a €1,94. Depois é sempre a subir, a partir de €2,20 (caso do Quinta da Alorna tinto ou do Mouras de Arraiolos Reserva branco), com preços competitivos, idênticos aos dos supermercados: nos tintos, por exemplo, Vila Real Colheita (Douro) a €2,52, Monsaraz (Alentejo) a €2,58 ou Dão Meia Encosta a €2,99. Também tem uma boa seleção de vinhos premium – do tinto Adelaide 2014 do Vallado, a €189, ao Titan Fragmentado tinto de 2017, a €85,88 – e ainda packs que juntam vinhos e destilados: por €37, vai um licor Carolans com garrafas de Borba Montes Claros tinto reserva, espumante Murganheira reserva meio seco e um Palácio da Brejoeira, um dos melhores Alvarinhos da região dos vinhos verdes no mercado. Acrescem portes de envio, conforme a zona do País, mas caso a compra ultrapasse os €75 e more em Lisboa ou arredores, a entrega é gratuita.



Adega Portuguesa

Da Adega Portuguesa, saem vinhos nacionais para toda a Europa, incluindo os de edição limitada, difíceis de arranjar. Semanalmente apresenta uma seleção de promoções – pode ser um Assobio tinto por €6,10 ou um Arinto Vento’z, do Casal de Ventozela, por €5,50 – e tem o Monsaraz Tradição, branco e tinto, por €3,30, e o Diálogo tinto imaginado por Dirk Niepoort no Douro, com rótulo divertido do cartunista Luís Afonso, por €6. Não serão as maiores pechinchas do mercado, mas vêm todos de produtores selecionados, com destaque para os vinhos alentejanos vegan da Ribafreixo, como o Gáudio rosé 2015 por €7,90 e o Pato Frio branco por €4,90. A entrega, com portes calculados segundo o peso da encomenda, demora até 48 horas.



Garrafeira Nacional

É um clássico com mais de 90 anos como loja física e tem (quase) tudo disponível online, incluindo packs a preços imbatíveis, como o Assortment: por €59,90, recebe 12 garrafas com 45% de desconto, incluindo duas do velhíssimo Barros tinto de 1974 (que exige decantação e é perfeito para celebrar o próximo 25 de abril), e mais cinco pares: de Casa de Arrochella Vila Flor Reserva tinto 2015, Quinta do Sobral tinto 2016, Turres Veteras tinto 2017, Cedro do Noval tinto 2017 e Duas Margens branco 2016. Tem serviço para indecisos (as sugestões do enólogo), cheque-oferta (para presentes especiais) e os preços começam bem em baixo, nos €1,30 (Pegões branco e tinto), além de ter os vinhos populares muito em conta: o verde Muralhas, por exemplo, está a €2,60, o Periquita, de Setúbal, a €2,40, e o Esteva tinto, do Douro, a €2,80. No segmento do luxo, há Pêra Manca tinto de 1990 a €795 e uma vasta variedade de grandes néctares internacionais,incluindo os de Bordéus e da Borgonha, mais caros que um automóvel. A partir de €50, a entrega é gratuita em todo o País.



Garrafeira Estado d'Alma

Fisicamente está em Belém e na R. Junqueira, mas também online, com secções de vinhos biológicos (em que o mais barato é o excelente Quinta dos Maias, do Dão, a €6,50 em branco ou tinto) e de grandes formatos (Magnum, com destaque para o litro e meio de Monte Velho tinto de 2006, a €12,50) e uma variedade de produtos gourmet, que inclui azeites, conservas e compotas, bem como bebidas destiladas. De resto, a generalidade dos vinhos está "arrumada" por regiões. De Trás-os-Montes, por exemplo, há um bom tinto da colheita de 2014, o Padrão dos Povos da Quinta de Arcossó, por €4,90. Do Alentejo, a variedad de tintos é grande, 78 ao todo, e começa com o Loios a €1,90, preço altamente competitivo, que nem os supermercados igualam. É o mesmo preço do mais barato dos brancos do Douro, Tons de Duorum, de João Portugal Ramos. Nos vinhos de Lisboa, o Prova Régia branco de 2018 está a €2,50. Problema: a entrega em casa é sempre paga – calculada em função da zona do País.





Loja vinhos online Foto: DR

Estado Líquido

Com secções próprias de vinhos naturais e embalagens Magnum, este site tem promoções apenas válidas por um dia – como 15% de desconto num produtor específico, que pode ser de qualquer refião – e uma seleção de vinhos entre €2,45 (Porta da Ravessa branco ou tinto) e €10 (com destaque para os tintos Ciconia a €3,65, Beyra 2017 a €4,35 e Vinhas do Lasso, da duriense Quinta do Pinto, a €6,89). Vende ainda packs a preços competitivos: os trios da marca Margaça, do verdadeiro vinho de Pias – branco, tinto e rosé da entrada de gama As Pias, por €20, e branco, tinto e rosé do segmento seguinte, Vinha do Furo, por €25 – são ótimas opções. Mas também há pechinchas, como a caixa com duas garrafas de Serras de Azeitão tinto por €7,86 ou os três tintos Trinca-Bolotas, Papa-Figos e Mélange à 3 por €22. Para não pagar portes de envio, só mesmo passando pela loja física, nas Caldas da Rainha.

Garrafeira Soares

Podendo beneficiar de 5% de desconto na primeira encomenda, a Garrafeira Soares tem vinhos tintos a partir de €1,59 – o JP, o Quinta da Espiga e o Quinta Bons Ventos – e brancos desde €1,39: o Encostas de Favaios. Por aí já se vê que os preços são de supermercado, com o Esteva tinto a €2,59, o Monsaraz tinto a €2,95 e o tinto As Pias a €3,19. Também tem packs interessantes, como o Alentejo Prestige, com três garrafas de grandes tintos da região (Aldeia de Cima Reserva, Monte da Peceguina 2018 e Monte da Ravasqueira Reserva), a €32,95, ou o Premium, com outros três tintos de excelência, de diferentes regiões: Tiago Cabaço Vinhas Velhas (Alentejo), Castello D’Alba Reserva (Douro) e Euphoria 2017 (Algarve), a €23,95. Também tem vinhos de luxo e a entrega é grátis em Portugal continental para compras desde €50.

Garrafeira Baco

A garrafeira de Loulé tem variedade e bons preços, fazendo entregas gratuitas em todo o País se a compra for acima dos €50 e, sendo abaixo, cobra um valor standard: €3,90. É capaz de valer a pena: o Loios tinto só custa €1,99, o rosé Terra Franca é €2,30 e o Esteva Tinto apenas €2,40. Tem categoria de biológicos – Quinta do Cardo rosé e Cabriz branco a €5,99 – e nos vegan destaca-se o Contos da Terra branco, da duriense Quinta do Pôpa, a €5,55. Nos packs, atenção ao da José Maria da Fonseca, por €37,05, a incluir Periquita branco, rosé, tinto e tinto reserva, além de duas garrafas da exemplar Quinta de Camarate: o tinto e o branco doce – que não é um colheita tardia mas um vinho raro, com fermentação interrompida para manter a doçura da fruta. Para quem prefere o Alentejo à Península de Setúbal, está a bom preço o pack da Herdade do Peso, com Trinca Bolotas branco e tinto, Grande Trnica Bolotas, Herdade do Peso reserva e ainda um (mais simples, para o dia-a-dia) Sossego branco.



Wine.pt

Se subscrever a newsletter ganha automaticamente 5% de desconto sobre todos os vinhos, incluindo os premium – o Barca Velha 2000 está a €585 e o Pêra Manca tinto 2014 a €297 (um autêntico saldo, dado o preço de lançamento, em abril de 2019: €220). Mas no que esta loja é mesmo imbatível é nos packs promocionais: seis garrafas de brancos (três Planalto, três Conventual) são €24,90, de tintos alentejos (Sossego e Conventual, um trio de cada), €24,99. Individualmente, começam nos €2,69 (nos brancos, que é o Palha Canas 2018) e nos €2,99 (nos tintos, Dão Grão Vasco 2019), mas por €5,63 já compra um Piano tinto reserva do Douro e por €5,76 um Niepoort Rótulo branco do Dão. Há ainda packs seleção em trio, com néctares incríveis: Portalegre Tinto 2013, Roquette & Cazes Tinto Douro e Quinta dos Carvalhais Alfrocheiro Dão, por €53, ou Dom Rafael (da Herdade do Mouchão), Callabriga e Conventual Reserva (tudo bons tintos), por €36. Para encomendas a partir de 50€, os portes são grátis para a Península Ibérica.