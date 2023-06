Ocean Aged, o primeiro vinho do Porto com estágio no mar

A Van Zellers & Co. submergiu 102 garrafas do seu Vintage 2020 no Porto de Sines, onde vão ficar durante um ano. Cada uma custa €1000.

Não é exatamente uma prática corrente, mas tem-se tornando cada vez mais comum a prática de estagiar garrafas de vinho debaixo de água, um método que, devido à pressão em profundidades, acelera o envelhecimento do vinho. Agora, a Van Zellers & Co., célebre produtora de fortificados do Douro, prepara-se para fazer história ao colocar no mercado o primeiro vinho do porto de estágio subaquático.