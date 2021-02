“O nosso azeite é um dos melhores do mundo"

Foi no final de 2019 que Vítor Sobral lançou o seu livro dedicado aos azeites. Além das mais de 130 receitas, Com os Azeites explica a origem do "ouro da cozinha", desmistifica equívocos e ajuda os portugueses a escolherem o azeite em função dos cozinhados.