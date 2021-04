Mirabilis: dez anos de um grande Douro

"O Mirabilis era tudo ao contrário". As palavras são proferidas, com uma descontração séria, por Luísa Amorim no jantar que assinalou os 10 anos de um dos vinhos mais icónicos da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, o Mirabilis. A desfilar pelas mesas do restaurante de slow food Terraçu’s, inserido na agora quinta membro da Relais & Châteaux, estão as colheitas "maravilhosas" de 2019. São elas que marcam uma década de uma aventura pouco convencional, à data em que foi lançada, em 2011, mas que hoje vem confirmar o imenso potencial que Luísa, a viticultora Ana Mota e o enólogo Jorge Alves (que se juntou a esta história a partir da colheita de 2012) lhe adivinharam desde o primeiro momento. "São dez anos de trabalho que valeram imenso a pena".