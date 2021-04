KUG: um segredo do Porto

É como se fosse um clube secreto - ainda que o passa-a-palavra tenha tornado o KUG um sítio de reserva obrigatória. A entrada sombria, pela porta principal do Oporto Loft Art Hotel, conduz-nos por um corredor onde se abre um jardim cheio de luz, pronto a receber até 110 pessoas, com todas as distâncias de segurança contempladas. Afinal, este é "o maior jardim do quarteirão das artes", afirma Tiago Oliveira, responsável pelo Kitchen & Urban Garden.