Enóphilo Wine Fest regressa ao Porto a 18 de novembro

Está de regresso o Enóphilo Wine Fest, festival e feira de vinhos que, na sua 20ª edição, apresenta 35 produtores e mais de 350 vinhos de todo o País, em prova no Hotel Crowne Plaza, no Porto, das 15h às 20h de sábado, 18 de novembro.



Durante o dia de provas, o festival organiza ainda três provas especiais: a Brut Experience, dedicada aos melhores espumantes da edição de 2023 do concurso do mesmo nome (15h30-16h30), Vinhos do Algarve, conduzido pela Comissão Vitivinícola do Algarve (17h-18h), e Sabor com História, focada nos vinhos de talha DOC Alentejo (18h-19h).





Até à véspera do dia do festival, os bilhetes têm o custo de €15 em pré-venda, passando a €20 no dia do evento. Para as provas especiais, o custo é único: €10 para cada sessão. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui Criado em 2015 pelo formador de vinhos Luís Gradíssimo, o Enóphilo Wine Fest, que se realiza no Porto pela sétima vez, conta ainda com sete edições em Lisboa, duas em Braga e quatro em Coimbra. Para mais informações, visite a página oficial do evento