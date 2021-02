Em momento de crise, o É Um Restaurante continua a alimentar sem abrigo com futuro

Começou por ser projeto social para reinserir pessoas em situação de sem abrigo no mercado de trabalho, mas durante a pandemia teve de distribuir refeições. Agora reabre finalmente ao público para take away

Até há pouco tempo, a vocação do É Um Restaurante, na baixa lisboeta, estava interrompida. O restaurante que nasceu para dar formação e futuro a pessoas em situação de sem abrigo viu-se na obrigação de também distribuir refeições a esta população carenciada de Lisboa. Sob a chefia de David Jesus na cozinha, o projeto voltou recentemente aos seus eixos e abriu o take away e serviço de entregas ao domicílio para o público em geral. Continua com os mesmos princípios: comida cada vez mais de conforto, com os sabores portugueses e rasgos de criatividade.