Dia da Mãe com os chefs: não há comida como a... do filho

Para celebrar o Dia da Mãe, propusemos às mães de cinco chefs (e de um sommelier) que nos falassem dos seus filhos enquanto cozinhavam com eles.

Com um brilhozinho nos olhos, cinco mães babadas de orgulho contaram histórias sobre os seus filhos enquanto estes lhes preparavam um prato especial. Mas não ficaram só a ver, também sujaram as mãos ao lado dos chefs. A propósito do Dia da Mãe, conheça Júlia Silva, Iracema Gonçalves, Natalina Furtado, Anabela Castelo e Maria Teresa Pardal Monteiro.