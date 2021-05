Daughters of Madness: três filhas, quatro vinhos

Para Joana e Luke, o sonho de fazer vinhos naturais é também o sonho de criar as filhas no meio do terreno agrícola. Os primeiros vinhos naturais do casal são-lhes dedicados.

As bonecas tomam banho no mosto e os brinquedos favoritos destas três miúdas de 10, 5 e 4 anos são as prensas do vinho e as outras maquinarias da vinificação. São três filhas da loucura de Luke e Joana Schomer, que se mudaram para Portugal para criar as filhas no meio da vinha. Os primeiros vinhos naturais da Daughters of Madness já estão nas garrafeiras.