Abram alas para o Queijo Serra da Estrela

"Se perguntar na rua que queijos as pessoas conhecem, o Queijo Serra da Estrela vai ser um dos primeiros a ser mencionados. É um clássico!". Mas se a atenção na hora de compra não for muita, há consumidores que facilmente caem no engodo dos queijos que, dizendo-se tipo serra, estão longe de lhe prestarem respeito. "Há queijos tipo serra que são de vaca", chama a atenção Maria João Oliveira, responsável pela empresa DosQueijos com quem a SÁBADO falou em plena época de abertura das principais feiras de Queijo Serra da Estrela.