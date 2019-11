"De vez em quando, há-de ser preciso saber parar, interromper", ouve-se, a certa altura – como uma lição, fulcral na mensagem da peça -, em Karoshi, criação coletiva do Teatro da Cidade, a companhia fundada por Bernardo Souto, Guilherme Gomes, João Reixa, Nídia Roque e Rita Cabaço em 2015, mal saíram da Escola Superior de Teatro e Cinema. Os cinco asseguram texto, encenação e interpretação. Porém, chamaram a cenógrafa Ângela Rocha para acrescentar "um ar fresco e estimulante" ao todo."Percebemos que o espetáculo cresce ao trazermos alguém de fora, que traz outros pensamentos, outro olhar. Nós ficamos demasiado focados no texto e corremos o risco de descurar o espaço, que é muito importante, influencia a cena e conduz-nos a diferentes lugares", referem, em conversa com a, dias antes da estreia, a 14 de novembro, na sala-estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.No centro da ação está Bob, "o trabalhador", figura simbólica na pele de Guilherme, numa "sala estéril, sem distrações, perfeita para a produção intelectual", com os outros quatro ao seu redor. São os seus colegas, mas também, como vai ficando evidente, os seus assassinos. "Cúmplices do sistema, têm como função manter aquele ambiente ideal para ele continuar a trabalhar. Continuar sempre, sem parar nunca, num excesso perpétuo, sem freio, que inevitavelmente levará à exaustão e, no limite, à morte", explica Nídia, logo cedendo a palavra a Rita Cabaço: "Na sociedade da massificação, as pessoas são números e o tempo é dinheiro. Quando alguém morre, é prontamente substituído… A máquina nunca para, não pode parar."Claro que este modo de vida tem consequências. Na sua investigação – que começou com uma residência artística no espaço Alkantara e passou por conversas com trabalhadores reais de diferentes áreas, como gestores e professores, e debates em torno de ideias e referências que vão da filosofia de Schopenhauer e Byung-Chul Han, autor de A Sociedade do Cansaço, ao cinema de Roy Andersson ou à dança de Dimitris Papaioannou –, o Teatro da Cidade chegou a várias conclusões: que "o trabalho é o centro da nossa vida, o que fazemos mais de metade do tempo, e quase sempre obriga a abdicar de outras coisas" e que, em excesso, "conduz à alienação, a dificuldades de relação com os outros e a défices de saúde mental e física".Não só: "É muito diferente matar-se a trabalhar por necessidade, precariamente, para se ter o mínimo para sobreviver, ou por afirmação pessoal, a fazer o que se gosta e porque se quer alcançar certos objetivos." Tudo isso está, refletido, mas tornado simbólico, metafórico, em Karoshi, uma criação inspirada "pela velocida- de, a pressão e o medo" típicos da sociedade atual.De 14 a 24/11 • 4.ª e sáb., 19h30 • 5.ª e 6.ª, 21h30 • Dom., 16h30