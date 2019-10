Vem da austrália, com um notável historial de sucesso e a marca criativa do realizador, dramaturgo, ator e encenador Simon Stone, autor de filmes como A Filha (com Geoffrey Rush), o espetáculo Ibsen House, que se apresenta em estreia nacional no Teatro D. Maria II, em Lisboa, de 25 a 27 de outubro (6.ª e sáb., 19h, e dom., 16h, com bilhetes de €9 a €16).Em cena estará uma casa autêntica, com telhado e tudo, como se fosse a idealizada pelo arquiteto visionário Solness (de O Construtor), onde contracenam várias personagens inspiradas na dramaturgia do norueguês Henrik Ibsen, mestre das relações familiares (entre maridos e mulheres ou pais e filhos) passadas entre paredes – de Casa de Bonecas a Hedda Gabler.